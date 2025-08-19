О Баварии и нечемпионских интригах. Превью сезона Бундеслиги

«Клуб больше, чем личность», – говорят некоторые боссы и большой процент болельщиков. Это не на 100% правда, но иногда даже я начинаю в это полностью верить. Как, например, после комментария Макса Эберля. Человек 15 лет работал спортивным директором в Бундеслиге. Заработал репутацию, зарекомендовал себя как полностью адекватного. Но потом он получил работу в Мюнхене... На днях сказал, что команда «может подписать любого футболиста» и что «мы выполнили свой план». Нойер 2 сезона подряд не может сыграть больше, чем 2/3 матчей, потому что часто травмирован. В защите играет Лаймер, хотя его туда поставили когда-то как временную затычку. «Десятки» не будет до декабря, пока не вернется Мусиала. Пока его нет, позицию, видимо, будет закрывать Гнабри. Если вылетит Диас, позицию закроет Гнабри. Если не сможет сыграть Кейн... Ну, вы поняли. И это даже не шутка.

Команда подходит к сезону с, возможно, самой короткой скамейкой запасных среди всех топ-клубов Европы, а спортивный директор говорит, что все норм. «Бавария» больше, чем любая личность, поэтому может таким образом повлиять даже на адекватного специалиста. Ну что ж, проблем не избежать. Но не только ей. Этот материал – о достижениях и проблемах команд Бундеслиги перед стартом сезона.

Не испортят ли сезон для Баварии травмы?

Все упирается в них. Во-первых, в Бундеслиге у команды из Мюнхена нет реальных конкурентов. Без учета «Байера» она имела 22-очковый отрыв в предыдущем сезоне от любого из преследователей. Такое невозможно отыграть за год без провала фаворита. Клуб из Леверкузена отстал меньше, но потерял Алонсо, Та, Вирца, Джаку и Фримпонга – это капитуляция. Стало быть, если все пойдет хорошо, «Бавария» – снова чемпион. Во-вторых, оптимальный состав атаки мюнхенцев – топ. Кейн, Мусиала, Олисе и Диас впереди – едва ли не самое страшное, что есть сейчас в Европе. Здесь все могут создавать моменты, но все же разделение на тех, кто больше ассистирует, и тех, кто больше пробивает, есть. Даже без Диаса и, соответственно, с дырой на левом фланге (Сане, Гнабри и Коман хуже) «Бавария» забила 99 в чемпионате. Еще пара голов – и рекорд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Но что, если эта оптимальная четверка не сыграет вместе ни одного месяца? 4 первых в сезоне точно не будет играть, потому что Джамал травмирован. А он точно вернется полноценно? А даже если да: точно сделает это в 2025-м году? Почти половина сезона уже без одного элемента. А травмы же никто не отменял. Особенно в случае «Баварии», которая имела много матчей в предыдущем сезоне, а затем еще и поехала на КЧМ. Повреждения будут. Вылет кого-либо из группы атаки – трагедия. А здоровье Кейна не железное. Уже в Мюнхене он имел 8 повреждений, а теперь ему 32 – организм не будет восстанавливаться так быстро, как раньше. Диас впервые за годы будет играть де-факто без замены и альтернатив: выдержит ли? Олисе вообще одно-единственный справа, может стать топ-1 по количеству сыгранных минут – весной едва будет стоять на ногах.

«Бавария» действительно собрала топовую четверку нападения, но вообще ей не помогает. И тренеру. Наставник не имеет опций. Может, Компани – тактический гик, но мы даже не имеем возможности узнать, потому что у него 4 полноценных опции в атаке, сейчас – только 3. Он не может «поиграть» схемами. Только настроить какие-то детали. Впереди вся надежда на звезд и то, что те выдержат играть почти без замен. Клуб подставляет тренера. Этой весной он уже вылетел из ЛЧ от «Интера», потому что не было половины основного состава – а скамейка запасных не могла подстраховать. А теперь стало хуже. Если вдруг будут травмы, то «Баварии» не будет кем создавать моменты и забивать голы. Компани может начать нервничать. И руководство. Если повреждений будет слишком много, какой-то клуб будет иметь шанс вмешаться в чемпионскую гонку. Впрочем, даже сезон с несколько нервной победой в Б1 – плохой для «Баварии». И вот это не такая уж и фантазия.

Руководство не верит в тен Хага?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Вот возраст новичков команды, за которых были заплачены деньги: 19, 21, 34, 20, 18, 21, 32, 19, 22, 23. Оба футболиста 30+ – вратари, поэтому один – явно на скамейку запасных. Что это за детский сад? Ничего не имею против молодежи и ставок на нее, но когда у тебя летом уходят уже готовые футболисты, то, возможно, стоит подписать хотя бы нескольких таких же готовых. Потому что кто будет давать результат здесь и сейчас? Маза, который только что зажигал в Б2, но все равно финишировал там в середине таблицы? Игрок чемпионата Швеции? Испанской Сегунды? Все могут заиграть. Но на это нужно время. «Байер» в любом случае собирался перезапускать проект – это понятно. Но никто не говорил, что этот перезапуск – это откат аж до середины таблицы чемпионата. А такое развитие событий – более чем возможное. Тен Хаг – неплохой тренер, но я не знаю, как ему выигрывать только с молодежью.

До Алонсо «Байером» руководил наставник Сеоане. Он пришел в команду и сразу получил кучу новичков из разных лиг, все – молодые. В первый же год вывел эту команду в ЛЧ, но во второй неудачно стартовал – и был уволен. Алонсо в своем дебютном матче в ЛЧ выставил в основной состав в преимущественно футболистов, которых раскрыл Сеоане. А через год выиграл титул. Однако Сеоане тогда никто не вспомнил, хотя он подготовил команду для Хаби. Потому что швейцарский специалист был «временным» тренером, который должен был помочь клубу пережить перестройку – а затем уйти после первой неудачи, чтобы на его место пришел кто-то сильнее. Не кажется ли вам, что тен Хага пригласили с той же целью: чтобы тот подготовил команду для другого тренера? Потому что эти трансферы Ю-23 выглядят как мамино «делай, что хочешь» со стороны руководства. Тяжелый год для «Байера», но не тяжелее, чем для тен Гага.

Станет ли Айнтрахт 3D-командой?

Сейчас – абсолютно точно 2D. Пока все команды мира тяготеют к универсальности и хотят уметь на поле все, «Айнтрахт» выбирает свой путь – и играет только на контратаках, отказываясь от лишних и тяжелых игровых ситуаций, типа позиционной игры в нападении. Имеет право: в предыдущем сезоне забил в эпизодах с быстрыми выпадами в 1.5 раза больше (12), чем любая другая команда дивизиона (8). Такой футбол «орлов» продал за большие деньги Мармуша и Экитике в Англию, но главное: он позволил команде финишировать в топ-3 Бундеслиги. Игроки, которые были успешны в таком сценарии, ушли, но пришли новые. Теперь впереди должны сиять Буркардт и Ваи. Первый пришел из контратакующей системы «Майнца», второй – просто рожденный бежать в свободное пространство. А еще пришел Доан, который добавит этому нападению интеллекта. 2 из 3-х новичков имеют опыт выступлений в Б1, еще один уже полгода в команде. Заиграют. Но вряд ли второй сезон подряд удастся выигрывать только на контратаках.

Тренер Дино Топмеллер не из тех, кто имеет только 1 прием в атаке. Он когда-то работал ассистентом Нагельсманна, а в «Айнтрахте» начинал с гораздо более вариативными идеями – просто однажды пришел к тому, что футболистам больше подходит играть в контратаки. Только в них. Вот «Айнтрахт» и стал 2D – гораздо проще, чем мог бы быть. Есть ли повод кардинально менять подход сейчас? Никакого. Но «орлов» уже понемногу читают. Некоторые клубы уже становятся против них защищаться в среднем и средне-низком блоках. Потому что знают, что им нужно пространство. Конечно, можно научиться контратаковать настолько умело, что даже с двумя-тремя такими шансами за матч будешь выигрывать его, но это «все яйца в одну корзину». Сработало в год, когда все топы провалились. А если не провалятся, сработает? А параллельное участие в ЛЧ не помешает быстро бежать? Если Дино – будущее сборной Германии и «Баварии», то сейчас хороший момент придумать что-то новое и это доказать.

Станет ли Боруссия командой Нико Ковача?

Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Если да – ей конец. Сейчас объясню. Идеи тренера никак не назвать смелыми. В «Баварии» он гораздо больше концентрировался на том, как команда будет работать без мяча, чем с ним. А еще Нико – монстр контроля. Он хочет быть главным. Все должны его слушаться, никто не может с ним спорить, а команда должна делать на поле то, что хочет он. К чему это обычно приводит? К провалам и досрочным увольнениям. 3 его последних работодателя решили отказаться от него еще до окончания контракта. Потому что такой Ковач. И он не изменится, точно не сразу. Но есть такой нюанс: он до сих пор не стал тренером «Боруссии». Не полноценно. И я говорю не о каких-то бумагах и подписях, а по сути, по содержанию. Идеальная команда Ковача ставит на свою оборону. А «Боруссия» побеждает со счетом 3:2. Нравится ли это Нико? Нет. Работает ли их тандем в таком случае? Да, причем превосходно.

Так-то скажу страшное: Ковач не плохой тренер. Просто специфический. Он может принимать логичные и своевременные решения. Он не будет стоять на бровке и просто смотреть на поле, если команда проигрывает. Но если полностью возьмет контроль – точно все развалит. В первые полгода так и не взял. На КЧМ «шмели» играли и 4:3, и 2:3. В какой-то момент сезона перешли на футбол с 3-мя нападающими, что, я уверен, не по душе Нико, но он не слепой: понимает, что именно такой вариант является лучшим. Ковач будет тянуть одеяло на себя. А «Боруссия» – в свою сторону, потому что годами играла в атаку и смело, имеет состав именно под такой футбол, поэтому не хочет от этого отказываться. Пока никто не перетянет, союз будет работать эффективно. Команда завершала сезон 8-матчевой серией без поражений (7+1=0-), в течение которой забивала в среднем по 3 гола. Пока Ковач здесь не главный на 100%, «Боруссия» будет выигрывать и дальше.

Начнет ли Фрайбург выигрывать в топ-матчах?

Только «Байер» и «Бавария» набрали в предыдущем сезоне больше очков против команд второй половины таблицы, чем «Фрайбург». 13 побед в 18-и встречах! И только пара поражений. «Грифоны» – машина для побед над теми, кто слабее. Возможно, никто из команд без топ-состава во всех лучших лигах Европы больше так не умеет. «Фрайбург» хорошо играет в футбол – факт. Но не финишировал даже в топ-4 в предыдущем сезоне. Как? Просто вообще не выигрывал в матчах с конкурентами. 12 дуэлей против клубов топ-7 – 0 побед. Самая досадная неудача – в последнем туре. Там «Фрайбург» вел 1:0 против «Айнтрахта» и, если бы матч закончился так, финишировал бы в зоне ЛЧ, но умудрился даже тогда потерять преимущество (1:3). Обидно. Но фундамент точно заложен. Если «грифоны» уже умеют выигрывать у более слабых, то точно будут высоко в таблице. Насколько? Ответ дадут топ-матчи. Встреча со «Штутгартом» уже в 3-м туре.

Майнц – новый Унион?

Мы уже такое видели: какая-то команда со второй половины таблицы Бундеслиги неожиданно финиширует в группе лидеров, но после этого «не вывозит» параллельное участие в двух турнирах и оказывается среди претендентов на вылет. Такова ли судьба «ноль-пятых»? Возможно. Потому что обновлять состав в клубе не пожелали. Единственный дорогой трансфер на вход – форвард Холлербах, который, да, воспитанник «Баварии» и может забивать много, но он просто заменил ушедшего Буркардта. И это точно не улучшение – попытка избежать регресса. Даже по меркам Б1 состав – средний, а участие в ЛК может окончательно добить команду, у которой главная игровая ценность – бег. Ну действительно, «Майнц» – очень похож на «Унион» образца трехлетней давности. Также очень организованный, также много внимания уделяет обороне, также играет интенсивно. В сезоне команда, пожалуй, плохо стартует в Б1, поэтому в какой-то момент попытается зайти как можно дальше в ЛК. Выйдет ли из этого что-то? Ну, об этом будет писать автор превью ЛК.

Лейпциг финиширует в топ-2?

Вот такой поворот, да-да. Лето РБ начинал с далеко не самым ценным составом в чемпионате, а теперь второй лучший по цене футболистов. Но давайте пойдем даже дальше: он в топ-3 по зарплатам игроков. «Боруссия» лучше менее чем на десяток миллионов (вопрос еще пары трансферов), а вот все остальные – хуже в 2+ раз. Что же там такого в составе «бычков»? Ушел Шешко, уйдет Симонс. Потери? Ну, да. Но уже подвезли вингеров на оба фланга и атакующего полузащитника. Да, нойнемы, но РБ редко ошибается с трансферами за большие деньги – а здесь за каждого отдали 14+. Приехала пара центральных полузащитников, и это главное. Несколько лет назад РБ был крутым именно потому, что имел одних из лучших хавов в лиге. Старые-добрые времена возвращаются. Команда уже потратила на трансферы 86 миллионов, а еще даже не инвестировала деньги от продаж Шешко и Симонса...

Getty Images/Global Images Ukraine

Опенда и Нуса остались, так что атака не будет на 100% новой. В обороне никуда не исчез Раум. И Орбан. И Лукеба. А еще есть 3-4 хороших варианта на позицию правого защитника. 2 вратаря: молодой и Гулачи, который, как показал предыдущий сезон, до сих пор может тянуть. «Лейпциг» обновил состав, но в нем еще остались футболисты, которые могут повести команду за собой. Так что это не «Байер». А еще у «быков», в отличие от «фармацевтов», нет никаких еврокубков. Это важно, спросите у «Марселя» или «Наполи», которые не имели топ-2 составы в чемпионате – но финишировали среди лучших в лиге в год, когда не нужно было играть посреди недели. К тому же, у РБ новый тренер Вернер. Авантюра? Немного. Но тренер без трансферов (20 миллионов за 3 года) умудрялся делать «Вердер» все лучше от сезона к сезону. Это сильный специалист, у которого может получиться в топ-клубе. РБ готов выиграть много-много матчей.

Хенесс – топ-тренер?

В первый сезон с ним «Штутгарт» боролся за выживание. Выжил, а я тогда после стыковых матчей – можете верить или нет – отметил, что в новом сезоне будет претендовать на место в еврокубках. Потому что умеет многое. Но я ошибся, потому что «Штутгарт» не претендовал – а уверенно залетел в зону ЛЧ, еще и «Баварию» опередил. Перед третьим сезоном с Хенессом «швабы» продали многих лидеров: Гирасси, Антона и Ито. Остались без результативного нападающего и центра защиты вообще. Итог? Выигранный Кубок Германии, победа над «Ювентусом» в ЛЧ. В чемпионате не получилось финишировать высоко, но в таблице ожидаемых баллов «Штутгарт» все равно был в топ-5 лучших. Этим летом не переживал потрясений, поэтому деградировать ну никак не должен (боевые 1:2 против «Баварии» в СК намекают). Хенесс выполняет прекрасную работу уже несколько лет подряд, поэтому если проведет уже третий успешный сезон – заслужит называться топ-тренером. И, предполагаю, получит предложение от топ-команды.

Вмешается ли в драку лучших Вольфсбург?

Getty Images/Global Images Ukraine

Мне нравится то, что строят в «Вольфсбурге». Тренер – новый и молодой, только что выиграл Кубок Нидерландов с «Гоу Эхед Иглс» – солидно. Команда выкупила Амуру (10+9), который впечатлил в предыдущем сезоне. Вероятно, под тренера взяла Линдстрема, который когда-то зажигал в «Айнтрахте». А еще в атаке есть Виммер, Винд, Сков Ольсен... Моменты создавать «волки» будут. Надо еще хоть немного мешать делать то же самое соперникам, а с этим поможет новый опорник Соуза – один из лучших футболистов предыдущего сезона ЧШ. С таким подбором игроков и без еврокубков можно попробовать побороться даже за место в ЛЧ. Единственная проблема: возможно, на поиск собственной игры нужно время. Сборы команда завершила 4-матчевой серией поражений. Если нащупает свой футбол к 10-му туру, то заставит нервничать претендентов на высокие позиции.

О всех остальных

«Вердер» годами держался на честном слове и таланте Оле Вернера. Последний ушел, поэтому будет чудом, если команда не рухнет в последнюю треть таблицы. Состав вроде бы неплохой, но без звезды (только не говорите мне, что это Мбангула). «Хоффенхайм» едва не вылетел, а летом не менял ни состав, ни тренера – конечно, все равно спрогрессирует, но максимум до середняка. «Боруссия» М. на рынке не очень помогает своему наставнику Сеоане, а травма Кляйндинста и продажа Плеа рискуют приблизить ее не к тому полюсу таблицы, где она мечтает оказаться. «Аугсбург» годами выживает благодаря хорошим трансферам за 2-3-5 миллионов и неплохим тренерским назначениям. Этим летом покупал за 2-3-5 миллионов и поставил новым наставником специалиста, который только что в сборной Германии работал ассистентом. С клубом все будет хорошо. Как и всегда.

Претендентов на вылет 5. «Хайденхайм» 2 года подряд в топ-3 худших по ожидаемым баллам, поэтому выживает исключительно из-за низкой конкуренции. В этом сезоне она больше, потому что новички – мягко говоря, неплохие. Поэтому команде будет как никогда трудно. Раз уж заговорил о командах, которые поднялись в Б1, то продолжу. Это «Гамбург» и «Кёльн». Первый прицельно вкладывал по 1-2 миллиона в новичков (есть несколько действительно потенциально полезных), второй потерял тренера – но инвестировал более 20 миллионов в трансферы. Кажется, оба настроены сохранить прописку. Шансы есть. «Унион» летом решил собрать новую атаку, а его наставник Баумгарт из своей последней команды Б1 ушел посреди сезона, когда та была на 17-й позиции: как же клуб рискует!

А еще есть «Санкт-Паули», который хорошо играет в футбол (14-е место по xPTS), но имеет самый дешевый состав в чемпионате. Для него простых сезонов вообще не бывает.