Реабилитация Динамо и Шахтера, провал Александрии, темп Оболони

Снова не проиграла «Оболонь». Точнее, «пивовары» снова выиграли. В этот раз одолели «Рух». Очередной провал «Александрии»: крупное поражение от «Металлиста 1925». После еврокубковых неудач реабилитировались «Динамо» и «Шахтер». Киевляне разгромили «Эпицентр», дончане одолели «Верес». В борьбе вчерашних представителей первой лиги – «Кудровки» и «Полтавы» - уверенную победу праздновала команда из Черниговской области.

Штрафные тура

Сразу два роскошных мяча со штрафных были забиты в матче «Рух» – «Оболонь». Сначала отличился защитник львовской команды Лях, который сильным ударом отправил мяч практически в девятку. А затем пришел черед оборонца «пивоваров» Суханова. Сергей отличился во второй игре подряд. И снова ударом из дальней дистанции.

Рекорд тура

ФК Металлист 1925. Рамик Гаджиев

Полузащитник «Металлиста 1925» Гаджиев в игре против «Александрии» появился на поле лишь на 88 минуте. Но за отведенное ему время сумел стать не только героем поединка, но и рекордсменом УПЛ. Рамик отличился на 90 и 90+3 минутах матча. То есть, за пять минут после выхода на замену Гаджиев оформил дубль. Это самый быстрый дубль после выхода на замену в истории УПЛ.

Крик души тура

После очередного поражения, в этот раз от «Металлиста 1925», главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко заявил, что нужно что-то делать: «Будут изменения, потому что все понимают, что так не может продолжаться. Эта команда должна быть стабильна. Будем работать и делать выводы. Мы ждем усиления. Еще есть игроки, которые должны приехать и усилить команду. Их уже немного. Следующий шаг – наиграть этих футболистов, чтобы было взаимопонимание. Его пока у нас нет».

Серия тура

Сыграв вничью против «Карпат», «Колос» продлил до десяти поединков подряд количество матчей без поражений. Это рекорд клуба. В активе «колосков» – шесть побед и четыре ничьи.

Возмущение тура

После матча против «Карпат» главный тренер «Колоса» Руслан Костышин высказал претензии в адрес судейской бригады: «Я просто не пониманию удаления. Хочется сказать, конечно, знаменитую фразу Луческу, но я промолчу. Дело не в удалении, а в том, что затем творилось на поле. Мне это не понравилось. Симпатия была. Это мое мнение».

Не скрывал своего возмущения действиями судей и главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после поединка с ЛНЗ: «Я не знаю, как они смотрят футбол, VAR. Когда нам ставили пенальти, по его бегу было видно, что его поставят. Это, по-видимому, уровень судейства. Тогда у нас был некачественный арбитраж, и сегодня он тоже не самый лучший. Одним разрешается немного больше, чем нашей команде, но к этому нужно быть готовым. Это футбол, украинский футбол. Через такие игры мы будем сильнее и не будем реагировать на действия рефери. Они принимают свои решения, как они видят футбол. А видят они очень плохо».

Слова тура

После матча с «Эпицентром» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, удалось ли его команде восстановить равновесие после поражения на Кипре: «Как бы ни было в жизни иногда сложно, мы прекрасно понимаем, что сезон только начинается. Это больно, это неприятно, очень. Но мы не можем позволить себе каким-то образом расслабиться, опустить голову, засунуть ее в песок или что-то еще. Мы готовимся, мы анализируем, мы делаем какие-то выводы и идем дальше. И в любом матче будем настраиваться исключительно на то, чтобы выходить, играть и побеждать».

Цифра тура

ФК Динамо

Панамский форвард «Динамо» Герреро наконец-то забил первый мяч за «бело-синих». В игре против «Эпицентра» Эдуардо сумел отличиться на восьмой минуте поединка, тем самым прервав свое 608-минутное безголевое молчание.

Юбилей тура

Матч против «Эпицентра» для форварда «Динамо» Ваната стал юбилейным: сотым в рамках УПЛ. Владислав провел 83 поединка за киевскую команду, еще 17-ть – за «Черноморец». На его счету – 43 забитых мяча в чемпионате страны.

Поддержка тура

ФК Кудровка

Перед матчем с «Полтавой» футболисты «Кудровки» вышли на поле в футболках с изображением партнера по команде Юрия Потимкова, который получил травму крестообразных связок. «Юра, мы с тобой. Выздоравливай»: приятный посыл от одноклубников травмированному партнеру.

А перед началом матча «Верес» – «Шахтер» болельщики поддержали полузащитника «горняков» Георгия Судакова, на днях потерявшего отца. После игры Судаков поблагодарил трибуны за поддержку и отдал одному из болельщиков свою футболку.

Дубли тура

Сразу два мяча в свой актив записал защитник «Кудровки» Шаповал в матче против «Полтавы». И оба гола Владислав забил с пенальти, на пятых минутах первого и второго таймов.

А вот капитан «Кривбасса» Задерака в игре против «Зари» забил два мяча с игры. Но тоже отличился в начале первого и второго таймов. Для Максима это первые голы в нынешнем сезоне.

Свои первые голы в нынешнем чемпионате забил и капитан «Зари» Филипп Будковский. 33-летний форвард отметился дублем в воротах «Кривбасса». Но этого в итоге не хватило даже для ничьей.

Травмы тура

В матче против «Вереса» травмировались сразу два игрока «Шахтера». На 34-й минуте из-за повреждения покинул поле Алиссон. А на 60-й минуте попросил замену автор первого гола дончан Конопля.

Замена тура

Защитнику «Шахтера» Тобиасу понадобилось всего две минуты, чтобы отличиться в игре против «Вереса». Винисиус появился на поле на 60-й минуте вместо Конопли, а на 62-й сильным ударом прошил голкипера ровенской команды Кожухаря, установив окончательный счет в игре – 2:0 в пользу «Шахтера». Это первый гол Тобиаса за «Шахтер».

Дебют тура

16 августа «Шахтер» официально презентовал очередного бразильского новобранца – 19-летнего вингера Феррейру, а на следующий день он уже дебютировал за «горняков». Бразилец вышел на замену на 90+2 минуте матча, но чем-то интересным запомниться не успел: он даже к мячу не прикоснулся.

ФК Шахтер. Лукас Феррейра

Ирония тура

Накануне решающего поединка квалификации Лиги конференций против «Фиорентины», «Полесье» в родных стенах уступило ЛНЗ. «Фиолетовые» забили два «сухих» мяча команде Руслана Ротаня. После матча пресс-служба гостевой команды подколола житомирян: «Черкасская «Фиорентина» одолевает «Полесье». Намек на похожую фиолетовую форму или на что-то еще?

Сейв тура

На 18-й минуте матча «Заря» – «Кривбасс», при счете 2:0 в пользу гостей, хозяева поля провели стремительную контратаку – выход 4 в 1. Казалось, что в такой ситуации проще забить, нежели промазать. Однако подопечные Виктора Скрипника шансом не воспользовались. А все потому, что в рамке блестяще сыграл кипер «Кривбасса» Александр Кемкин, отразивший удар в упор от Филиппа Будковского.

Символическая сборная тура: Кемкин - Лях, Шаповал, Суханов, - Калюжный, Михайличенко, Задерака, Судаков, Гаджиев – Герреро, Будковский.