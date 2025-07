Экс-первая ракетка мира впервые с 2018 года вышла в 1/16 финала Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира и победительница четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 53) вышла в третий раунд Уимблдона-2025.

Во втором круге японка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Чехии Катериной Синяковой (WTA 81) за 1 час и 17 минут.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Наоми Осака (Япония) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Осака добыла вторую победу.

Наоми в шестой раз выступает на кортах Уимблдонского турнира и впервые с 2018 года пробилась в 1/16 финала. Следующей соперницей Осаки будет «нейтралка» Анастасия Павлюченкова, против которой она поборется за свой первых выход в четвертый раунд.

Осака на старте травяного мейджора в Лондоне переиграла Талию Гибсон. А Синякова в 1/64 финала выбила олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвень.

