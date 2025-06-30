ФОТО. Осака вышла во второй раунд Уимблдона. Кирьос сидел в боксе Наоми
Японка в двух сетах переиграла Талию Гибсон в стартовом матче травяного мейджора
Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 53) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.
В 1/64 финала японка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Талию Гибсон (WTA 126) за 1 час и 36 минут.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Наоми Осака (Япония) – Талия Гибсон (Австралия) [Q] – 6:4, 7:6 (7:4)
В каждой из партии Наоми уступала с брейком, но в обоих сетах сумела отыграться и победить. Это была первая встреча соперниц.
Осака в четвертый раз в карьере вышла во второй круг Уимблдонского турнира. Ее лучшим результатом является третий круг, до которого она добиралась в 2017 и 2018 годах.
В боксе Наоми на матче против Гибсон сидел австралийский теннисист Ник Кирьос. О каком-либо сотрудничестве ни Наоми, ни Ник не сообщали.
Следующей оппоненткой Осаки будет победительница матча Катерина Синякова – Чжэн Циньвень.
ФОТО. Осака вышла во второй раунд Уимблдона. Кирьос сидел в боксе Наоми
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