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Уимблдон
30 июня 2025, 22:20 | Обновлено 30 июня 2025, 22:25
46
0

ФОТО. Осака вышла во второй раунд Уимблдона. Кирьос сидел в боксе Наоми

Японка в двух сетах переиграла Талию Гибсон в стартовом матче травяного мейджора

30 июня 2025, 22:20 | Обновлено 30 июня 2025, 22:25
46
0
ФОТО. Осака вышла во второй раунд Уимблдона. Кирьос сидел в боксе Наоми
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира и четырехкратная победительница турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 53) успешно стартовала на Уимблдоне-2025.

В 1/64 финала японка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Талию Гибсон (WTA 126) за 1 час и 36 минут.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Наоми Осака (Япония) – Талия Гибсон (Австралия) [Q] – 6:4, 7:6 (7:4)

В каждой из партии Наоми уступала с брейком, но в обоих сетах сумела отыграться и победить. Это была первая встреча соперниц.

Осака в четвертый раз в карьере вышла во второй круг Уимблдонского турнира. Ее лучшим результатом является третий круг, до которого она добиралась в 2017 и 2018 годах.

В боксе Наоми на матче против Гибсон сидел австралийский теннисист Ник Кирьос. О каком-либо сотрудничестве ни Наоми, ни Ник не сообщали.

Следующей оппоненткой Осаки будет победительница матча Катерина Синякова – Чжэн Циньвень.

ФОТО. Осака вышла во второй раунд Уимблдона. Кирьос сидел в боксе Наоми

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Наоми Осака Ник Кирьос Талия Гибсон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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