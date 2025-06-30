Финалистке Уимблдона-2024 пришлось оформлять камбек против 402-й ракетки
Анастасия Севастова навязала борьбу Жасмин Паолини в первом раунде мейджора
Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини из Италии удачно стартовала на Уимблдоне-2025.
В первом раунде итальянка в трех сетах переиграла Анастасию Севастову (Латвия, WTA 402) за 1 час и 53 минуты.
Уимблдон-2025. 1/64 финала
Жасмин Паолини (Италия) [4] – Анастасия Севастова (Латвия) – 2:6, 6:3, 6:2
Это была третья встреча соперниц. Паолини добыла третью победу.
В прошлом году Жасмин сыграла в финале травяного мейджора, где проиграла Барборе Крейчиковой.
Во втором круге слэма Паолини поборется против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 80).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Во втором раунде травяного мейджора Элина сыграет против Александры Саснович
Фернандо Йерро покинет свой пост в «Аль-Насре»