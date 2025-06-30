Финалистке Уимблдона-2024 пришлось оформлять камбек против 402-й ракетки

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини из Италии удачно стартовала на Уимблдоне-2025.

В первом раунде итальянка в трех сетах переиграла Анастасию Севастову (Латвия, WTA 402) за 1 час и 53 минуты.

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Жасмин Паолини (Италия) [4] – Анастасия Севастова (Латвия) – 2:6, 6:3, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Паолини добыла третью победу.

В прошлом году Жасмин сыграла в финале травяного мейджора, где проиграла Барборе Крейчиковой.

Во втором круге слэма Паолини поборется против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 80).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine