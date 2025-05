Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) вышла в четвертьфинал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии!

В четвертом раунде украинка в двух сетах уверенно разобралась с Даниэль Коллинз (США, WTA 35) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Даниэль Коллинз (США) [29] – 6:4, 6:2

Это была четвертая встреча соперниц. Элина выиграла второе очное противостояние – второе подряд. В начале марта украинка справилась с Даниэль в третьем круге Индиан-Уэллс.

Перед стартом игры немало болельщиков сомневались в физической готовности Элины. Да и сама Свитолина заявляла, что у нее есть проблемы со здоровьем. Но титулованная украинская теннисистка сумела добыть очень убедительную победу.

В четвертьфинале соревнований в столице Италии Свитолина поборется против еще одной представительницы США Пейтон Стернс, которая ранее в своем поединке 1/8 финала одолела Наоми Осаку.

Свитолина в Риме также уже прошла Джессику Бузас Манейро и Хейли Баптист. Отметим, что виктория над Коллинз далась Элине проще, чем две предыдущие.

Свитолина проведет пятый четвертьфинал в Риме в карьере и 23-й на тысячниках.

Помимо Элины, выступления в Риме продолжает и Марта Костюк. 12 мая Марта выйдет на корт против Арины Соболенко в поединке четвертого раунда, встреча начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

She’s simply sensational 🤩@ElinaSvitolina played an exceptional match in order to secure her spot in the quarterfinals, defeating Collins 6-4, 6-2.#IBI25 pic.twitter.com/WNEGuc4Qo1