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  4. Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
WTA
12 мая 2025, 18:25 | Обновлено 12 мая 2025, 18:42
5057
25

Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима

Элина в двух сетах достаточно уверенно разобралась с Даниэль в четвертом раунде тысячника

12 мая 2025, 18:25 | Обновлено 12 мая 2025, 18:42
5057
25
Кто там сомневался? Свитолина разбила Коллинз на пути в четвертьфинал Рима
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 14) вышла в четвертьфинал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии!

В четвертом раунде украинка в двух сетах уверенно разобралась с Даниэль Коллинз (США, WTA 35) за 1 час и 27 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [16] – Даниэль Коллинз (США) [29] – 6:4, 6:2

Это была четвертая встреча соперниц. Элина выиграла второе очное противостояние – второе подряд. В начале марта украинка справилась с Даниэль в третьем круге Индиан-Уэллс.

Перед стартом игры немало болельщиков сомневались в физической готовности Элины. Да и сама Свитолина заявляла, что у нее есть проблемы со здоровьем. Но титулованная украинская теннисистка сумела добыть очень убедительную победу.

В четвертьфинале соревнований в столице Италии Свитолина поборется против еще одной представительницы США Пейтон Стернс, которая ранее в своем поединке 1/8 финала одолела Наоми Осаку.

Свитолина в Риме также уже прошла Джессику Бузас Манейро и Хейли Баптист. Отметим, что виктория над Коллинз далась Элине проще, чем две предыдущие.

Свитолина проведет пятый четвертьфинал в Риме в карьере и 23-й на тысячниках.

Помимо Элины, выступления в Риме продолжает и Марта Костюк. 12 мая Марта выйдет на корт против Арины Соболенко в поединке четвертого раунда, встреча начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинз
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинз
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

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Элина Свитолина Даниэль Коллинз WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 25
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Disiny7
Як же вона вміє ломати гру агресивно-атакувальних суперниць. Респект, матуся наша!
Але, непокоїть шоу на матч-поінтах, вже другу гру поспіль
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+9
Vlad Holl
От коли Еліна виходить в гарному настрої ,то і гра йде легко і результативно. З чудовою перемогою! Наступна Стернс. Осака сьогодня з нею начудила неймовірно на тай брейку. Так -що грати можна .
Чекаємо на Марту і те , як вона посмикає будьбозавра за вимя.
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
VITASS
Відновилася наше сонечко. Встигала, бігала, діставала мертві м'ячі, контратакувала . Декілька яскравих віннерсів. Подача тільки храмає. Вітаємо. Шлях до титулу класний. надіюсь Марта розчистить ще трохи сьогодні
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+6
Leonidas B
Еліна в інтерв'ю дуже жалілася на тутешні корти, крім центрального інші жахіття з дивними відскоками, мабуть тому і Коллінз не змогла пристосуватися на відміну від Еліни, а так потрошки потрошки оборотів додає, так тримати і далі.
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+5
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ihor63
Еліна в чудовій фізичній формі. Сьогодні на фоні Коллінз це було дуже відчутно
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+4
C.Пеклов
У Коллінз начебто потужніший удар,але жодного ейсу.А далі вже третя поспіль  американка-несподіванка,бажаю Еліні швидко відновитися й не скидаючи обертів перемогти й її!
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+3
Pat_riot
Тепер би ще Клара з коралами, тю ти, з пельменями розібралась
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+3
u6464u
Тутечки тільки оплески, за такий короткий час  Еліна змогла прийти до тями, попереду ще одна доволі таки сильна американка, молодець Світоліна що розвіяла сумніви щодо своєї фізичної форми, браво.
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+3
C.Пеклов
Наше сонечко!Класна гра проти той,що перемогла Ігу!Молодчинка , так тримати й надалі!
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+3
roman75zpr
Так уверенно... можно сказать солидно! Вот, что значит профессиональное отношение и настрой!
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+2
RomеоBoss
Еля! Було дуже упевнено,навіть у першому сеті я помітив деяку перевагу у
Еліни по темпу,вона встигала майже всюди! Молодець!
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+2
andrian311
Вітаємо з перемогою. В цьому випадку просто необхідно трохи покритикувати. Чудова гра в захисті і часто неймовірні розіграші поєднувались із жахливою подачею і розтратою концентрації під кінець. Було видно відсутність бажання грати вкінці Коллінз, але Світоліна ніби запрошувала повернутись в гру. Тим не менше, один з кращих сезонів на грунті з часів 2018 року!
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+2
introvert
Крапелька дьогтю в бочці меду. Я про те саме, про наболіле - гру Еліни біля сітки) Алгоритм дій нашої прими в одному з найяскравіших розіграшів: більша половина корту порожня - пробиваємо суперниці на ракету, інша половина корту порожня - пробиваємо суперниці на ракету, весь корт порожній - даруємо м`яч суперниці в коридорі парної гри)) І сміх і гріх. І справа тут не в відсутності холоднокровності, бо її Еліні не позичати. Зате швидкість ігрового мислення (якою, наприклад, відзначається Марта) її вкотре підводить. Благо, божевільна набитість ударів в грі з задньої лінії, напрацьована виснажливими тренуваннями, більш ніж виручає.
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+1
naverland
Хорошая сетка до финала.
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+1
Tea with milk
Это её клиентки)
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0
introvert
Не полетіло сьогодні в Коллінз, та й Еліна додала, геть до куражу в певних моментах другої партії. Даніель подяка за прибрану зі шляху польку, а нашій дівчині (і сітці, яка допомогла закінчити давно, здавалося б, виграний матч) - за збережені нервові клітини. Вони нам сьогодні ввечері ще знадобляться) 
Ну й чекаємо в Римі від Еліни серйозних звершень, позаяк сітка турніру розчищається для неї просто таки чарівним чином.
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0
Pat_riot
Сумнівалась купа наріду.) А Даніель  - подяка за гру і за Свьонтек окрема
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0
mevast
Вітання Еліні. Неочікувано легка перемога за що треба подякувати Даніель.
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Neptun
Перемога досить впевнена. Але досягнута вона не за рахунок переконливої гри Эліни, а в більшому за рахунок невиразної гри американки. Перша подача продовжує дратувати.
P.S. Ніби-то в курсі жахливої реалізації матч-болів на поміч Єліні прийшла "тітонька сопля".
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-5
Андрій Заліщук
А я і не сумнівався, молодець Еля, сьогодні ти була на куражі, гра покращена, далі Стернс, турнірна сітка просто мрія для нашої першої ракетки!!!
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-5
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