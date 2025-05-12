Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

12 мая, на турнире в Риме, свою встречу четвертого круга проведут Марта Костюк (WTA 27) и Арина Соболенко (WTA 1).

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинка в этом сезоне тяжело раскачивалась, но сейчас набрала неплохой ход. Костюк дошла до четвертьфинала в Мадриде, где проиграла, как раз Соболенко 6:7, 6:7. Напомню, у Марты были сетболы в каждой партии, визуально, первая ракетка выглядела не лучше украинки.

Возможно, даже хорошо, что прошло так мало времени от последней встречи, ведь Костюк знает, что ее под силу обыграть лидера мирового рейтинга. Свой путь в Риме вторая ракетка Украины начала с победы над нашумевшей Александрой Эалой с Филиппин – 6:0, 6:1. Далее удалось обыграть бывшую «нейтралку», а сейчас австралийку Дарью Касаткину – 6:4, 6:2. В последнем матче была победа над крепкой Лейлой Фернандеч из Канады – 6:4, 6:2. Украинка успела провести 7 матчей на грунте, выиграв шесть из них.

Арина Соболенко

В этом сезоне белорусская «нейтралка» показывает высокие результаты, она сыграла на восьми турнирах, в шести случаях она дошла до финалов, взяла три титула. Соболенко выиграла недавний турнир в Мадриде, одолев в финале Коко Гауфф, но самая сложная битва у нее была именно против Костюк в четвертьфинале.

В Риме спортсменка начала со второго круга, где уверенно обыграла другую «нейтралку» Анастасию Потапову – 6:2, 6:2. Сложнее был матч против Софии Кении, здесь удалось выиграть только в трех сетах – 4:6, 6:3, 6:3. В этом сезоне Соболенко редко проигрывает, на грунте у нее 10 побед в 11 противостояниях. Даже при таких внушительных цифрах, игра теннисистки далека от идеала, ее можно и нужно проходить.

Личные встречи

Статистика пока не в пользу украинки, трижды играли между собой спортсменки, все матчи в двух сетах выиграла Соболенко. На грунте теннисистки играли между собой два раза.

Прогноз

Букмекеры отдают явный перевес «нейтралке», у них нет выбора, ведь первая ракетка мира, которая находится в хорошей форме, будет фаворитом против любой соперницы.

Возможно, это прозвучит парадоксально, но думаю, у Марты будет психологическое преимущество, в Мадриде она поняла, что может обыграть лидера мирового рейтинга, а Соболенко почувствовала, что не всегда понимает, как справиться с волевой соперницей.

Ожидаю захватывающего матча, поставлю на победу Костюк с форой +4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua Марта Костюк Арина Соболенко Фора Костюк (+4.5) 1.95 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.