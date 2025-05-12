Осака вылетела. Определена возможная соперница Свитолиной в 1/4 финала Рима
Пейтон Стернс в трех сетах прошла Наоми и далее может встретиться с Элиной
Американская теннисистка Пейтон Стернс (WTA 42) пробилась в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/8 финала американка в трех сетах одолела экс-первую ракетку мира Наоми Осаку (Япония, WTA 48) за 2 часа и 43 минуты.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала
Пейтон Стернс (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
Это была первая встреча соперниц.
В четвертьфинале Рима Стернс может сыграть с Элиной Свитолиной, если украинка в четвертом круге справится с Даниэль Коллинз.
Пейтон впервые в карьере выступает на кортах столицы Италии. Для нее это будет второй четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000.
В Риме, помимо Осаки, Стернс также прошла Нурию Бранкаччио, Анну Калинскую и Мэдисон Киз.
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