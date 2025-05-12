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  4. Осака вылетела. Определена возможная соперница Свитолиной в 1/4 финала Рима
WTA
12 мая 2025, 14:58 | Обновлено 12 мая 2025, 15:54
2520
4

Осака вылетела. Определена возможная соперница Свитолиной в 1/4 финала Рима

Пейтон Стернс в трех сетах прошла Наоми и далее может встретиться с Элиной

12 мая 2025, 14:58 | Обновлено 12 мая 2025, 15:54
2520
4
Осака вылетела. Определена возможная соперница Свитолиной в 1/4 финала Рима
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Американская теннисистка Пейтон Стернс (WTA 42) пробилась в четвертьфинал большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/8 финала американка в трех сетах одолела экс-первую ракетку мира Наоми Осаку (Япония, WTA 48) за 2 часа и 43 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Пейтон Стернс (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)

Это была первая встреча соперниц.

В четвертьфинале Рима Стернс может сыграть с Элиной Свитолиной, если украинка в четвертом круге справится с Даниэль Коллинз.

Пейтон впервые в карьере выступает на кортах столицы Италии. Для нее это будет второй четвертьфинал на соревнованиях категории WTA 1000.

В Риме, помимо Осаки, Стернс также прошла Нурию Бранкаччио, Анну Калинскую и Мэдисон Киз.

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Пейтон Стернс Наоми Осака WTA Рим Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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introvert
Знову ж таки, Стернс, та ще й з підозрою на травму, для Світоліної просто солодка булочка в порівнянні з незручною Осакою. Але актуальними ці розклади стануть лише в тому випадку, якщо Еліна впорається з Даніель - а от тут жодної впевненості. Багато що залежатиме від Коллінз - полетить в неї сьогодні чи ні
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buryi48
Еліна! Маю надію на твою козацьку гру, на Ейси! Будьмо!
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