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WTA
12 мая 2025, 04:39 |
121
0

Элина Свитолина – Даниэль Коллинз. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме

Поединок 1/8 финала состоится 12 мая и начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву

12 мая 2025, 04:39 |
121
0
Элина Свитолина – Даниэль Коллинз. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Коллаж Sport.ua

12 мая, в рамках четвертого круга престижного теннисного турнире в Риме, свой матч проведут Элина Свитолина (WTA 14) и Даниэль Коллинз (WTA 35).

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская теннисистка продолжает радовать своих фанатов хорошей игрой и солидными результатами. На грунте у Свитолиной уже 11 побед в 12 встречах, она успела выиграть турнир в Руане, дойти до полуфинала в Мадриде, где ее остановила только первая ракетка мира.

В Риме матчи для Элины складываются непросто, но на начала со второго круга, обыграв испанку Джессику Бузас Манейро – 6:4, 7:6. Сложной была встреча и против американки Хейли Баптист – 6:4, 3:6, 6:4, только с шестой попытки удалось реализовать матчбол.

Свитолина знает, как выигрывать турнир в Риме, она делала это дважды, учитывая текущую форму и не самую сложную сетку, украинка выглядит реальным претендентом на титул. Надеемся, что и здоровье не подведет.

Даниэль Коллинз

Американская спортсменка мало играет в этом сезоне, она провела всего 14 матчей, одержав в них девять побед. Если говорить о встречах на грунте, здесь Коллинз выиграла 4 встречи из пяти.

На этом турнире спортсменка тоже начала со второго круга, хоть рейтинг у нее и не самый высокий. В первом матче удалось обыграть румынку Габриелу Русе – 6:3, 6:3. Небольшую сенсацию Коллинз сотворила в третьем круге, когда обыграла сильную Игу Свентек – 6:1, 7:5, хотя стоит признать, что полька в этом сезоне не так хороша, как многие привыкли.

Со своим опытом и мастерством, Коллинз точно может обыграть любую соперницу, но против Свитолиной ей будет однозначно сложно.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой трижды, все встречи состоялись на харде, пока счет 2:1 в пользу американской спортсменки. Последний матч состоялся два месяца назад на Индиан Уэллс, тогда Свитолина уверенно выиграла – 6:2, 6:4.

Прогноз

В противостоянии двух опытных теннисисток, букмекеры отдают предпочтение украинской спортсменке. На этот раз я согласен с котировками, так как Свитолина находится в лучшей форме, а также выше в рейтинге.

Американка имеет перевес в очных противостояниях, хоть и проиграла последний матч Элине. Я думаю, встреча может пройти в напряженной борьбе, поставлю на успех украинки. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,60.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
12.05.2025 -
15:00
Даниэль Коллинз
Победа Свитолиной 1.60 Сделать ставку

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Элина Свитолина Даниэль Коллинз WTA Рим прогнозы на теннис прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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