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WTA
11 мая 2025, 21:28 | Обновлено 11 мая 2025, 21:32
1563
2

СВИТОЛИНА: «Да, у меня есть некоторые моменты со здоровьем»

Элина Свитолина дала интервью порталу «Большой теннис Украины»

11 мая 2025, 21:28 | Обновлено 11 мая 2025, 21:32
1563
2
СВИТОЛИНА: «Да, у меня есть некоторые моменты со здоровьем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в эксклюзивном интервью порталу «Большой теннис Украины» рассказала о своем здоровье, кортах в Риме и поделилась ожиданиями от предстоящего поединка против Даниэль Коллинз.

О физическом состоянии после предыдущего матча, в котором обращалась к физио.

«Да, у меня есть некоторые моменты со здоровьем. Но я уже отыграла столько матчей, поэтому это нормально иметь небольшую боль здесь и там. Хорошо, что есть один день, когда можно потренироваться и сделать восстановительные процедуры. С другой стороны, хорошо иметь такую проблему, потому что это означает, что ты играешь хорошо и выигрываешь много матчей, поэтому тело и устает. Но уже как есть».

О поздравлениях в День матери.

«Сегодня меня, вроде как, никто и не поздравлял кроме вас и WTA (смеется). Они поздравили и подарили цветы. А так в принципе рутинный тренировочный день».

О качестве кортов в Риме.

«Если сравнивать с Мадридом, то здесь корты не очень, а тренировочные – так вообще. Если не брать во внимание Центральный корт, потому что только он в нормальном состоянии, то все остальные матчевые корты очень плохие. Здесь нет ровного покрытия. Мячи отскакивают в разные стороны и эту тенденцию можно увидеть во всех матчах.

Но мы все в таких условиях, поэтому нужно подстраиваться. По сравнению с Мадридом, здесь самого этого грунта очень много, корты реально очень медленные и здесь надо играть иначе».

О предстоящем поединке против Даниэль Коллинз.

«Я смотрела первый и немного второго сета ее матча против Иги Свентек. Коллинс играла очень хорошо, вообще не дала Свентек разыграться. Возможно, стиль игры Иги подходит под стиль Коллинз.

Я тоже играла с Коллинз несколько раз и на более медленных кортах, и на быстрых. Поэтому, в принципе, я знаю, чего ожидать. Для меня главное подготовиться физически, потому что на этих кортах в Риме надо отрабатывать ногами очень много. Надеюсь, что смогу восстановиться и быть готовой к этому».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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buryi48
Здоров"я і перемоги! 5-10 ейсів! Не забувай.
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+3
apepa
Главное харьковский характер не поломать!
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