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16 декабря 2024, 10:15 | Обновлено 16 декабря 2024, 10:33
219
0

Полесье шокировало Шахтер, Рух уступил Оболони, Ман Сити снова проигр

Главные новости за 15 декабря на Sport.ua

16 декабря 2024, 10:15 | Обновлено 16 декабря 2024, 10:33
219
0
Полесье шокировало Шахтер, Рух уступил Оболони, Ман Сити снова проигр
ФК Полесье

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 декабря.

1A. Родные стены – только дома. Ингулец уступил Колосу в Ковалевке
Команда Поздеева снова сыграла «на ноль» на своем поле

1B. Неожиданная результативность пивоваров. Оболонь во Львове обыграла Рух
Киевляне завершили год победой

1C. Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Житомирская команда в компенсированное время вырвала победу

2A. Довбик не помог. Комо на последних минутах сенсационно одолел Рому
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды Фабрегаса

2B. Сколько отыграл украинец? Челси одолел Брентфорд в лондонском дерби
Егор Ярмолюк провел на поле 75 минут, пенсионеры победили со счетом 2:1 в 16-м туре АПЛ

3A. Шок от дьяволов для горожан. МЮ неожиданно выиграл манчестерское дерби
«Манчестер Сити» пропустил два гола в концовке оновного времени

3B. Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Леганеса

4A. В ФИФА отреагировали на ошибку с Крымом и картой Украины
Организация знает о проблеме

4B. Умер легендарный экс-капитан и тренер Шахтера
В возрасте 83 лет не стало Алексея Дрозденко

5A. Костюк не сыграет на выставочном турнире во Франции
Марта отсутствует в расписании соревнований в Бур-де-Пеаже

5B. Рейтинг WTA. Обновленное место Ястремской после Лиможа, рекорд Олейниковой
Даяна вернула себе 33-ю строчку благодаря всего одной победе на 125-тысячнике во Франции

6A. «Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Кевин предсказывает легкую прогулку для Тайсона

6B. ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
Даниэль ждет победы Тайсона

6C. «Если у меня будет возможность...» Усик дал обещание Тайсону на реванш
Украинец пообещал нокаутировать Тайсона

7A. Старт сезона в фристайле. Украина взяла медаль этапа КЕ в лыжной акробатике
Фристайлист Максим Кузнецов получил серебро, Дмитрий Котовский стал 4-м

7B. Марусяк продемонстрировал второй в истории Украины результат на Кубке мира
Евгений занял 12-е место на большом трамплине

8. Разгром в финале. Определен победитель женского ЧЕ-2024 по гандболу
Победителем стала Норвегия, разгромившая Данию, а бронза досталась Венгрии

9A. Три подиума Пройсс и Бё, проблемы украинцев
Обзор главных событий второго этапа Кубка мира по биатлону

9B. Последний сезон в Ливерпуле? Как Салах ведет «красных» к успеху
Оцениваем взрывной сезон египтянина и его будущее с мерсисайдцами

9C. Поражение самому себе: Сити расплачивается за ошибки на трансферном рынке
Разбираемся в проблемах «горожан» внутри команды

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главные новости
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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