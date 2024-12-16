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  4. Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 13:05 |
285
0

Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 17-го тура УПЛ 2024/25

16 декабря 2024, 13:05 |
285
0
Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Верес.

Коллективы играют на одноименном стадионе хозяев имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Перед стартом очного противостояния киевляне с 40 очками занимают первое место в таблице чемпионата Украины. У Вереса 19 пунктов и девятая строчка.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 17-й тур, 16 декабря

Динамо Киев – Верес – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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