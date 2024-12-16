Динамо Киев – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 декабря проходит матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Верес.

Коллективы играют на одноименном стадионе хозяев имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

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Перед стартом очного противостояния киевляне с 40 очками занимают первое место в таблице чемпионата Украины. У Вереса 19 пунктов и девятая строчка.

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УПЛ 2024/25. 17-й тур, 16 декабря

Динамо Киев – Верес – 0:0 (матч продолжается)

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Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция