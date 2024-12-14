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Англия
14 декабря 2024, 22:37 |
783
0

Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала

Тренер «Эвертона» остался доволен игрой украинца

14 декабря 2024, 22:37 |
783
0
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

В субботу, 14 декабря, прошел матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Арсенал» и «Эвертон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Матч завершился в сухую ничью – 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «ирисок» Шон Дайч высказался об этом матче и вспомнил о Виталии Миколенко в этом поединке.

«Мы сегодня играли в нетипичном стиле. У нас даже были фулбеки, для которых это было не типично. Илли Ндиайе очень старался. Виталий Миколенко провел замечательный матч.

Сейчас в команде хорошая атмосфера, мы стремимся играть в таком же духе. Мы не пропустили в шестом матче, в АПЛ это сделать очень сложно», – сказал Дайч.

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Шон Дайч Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Арсенал - Эвертон
Дмитро Олійник Источник: Liverpool Echo
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