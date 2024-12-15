Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

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После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич не пожал руку главному тренеру житомирского клуба Имаду Ашуру.

Пушич в послематчевом комментарии прокомментировал этот эпизод:

«Я действительно его не увидел. Он праздновал со своей командой. Это нормальное явление. Это верно, пожалуй. Они выиграли эту игру и заслужили праздновать, поэтому я пожал руку арбитру и просто не заметил своего визави».

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Видеообзор матча Полесье – Шахтер (1:0)