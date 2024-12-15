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  4. Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:48
5150
11

Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения

Марино уверяет, что просто не заметил Имада

15 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:48
5150
11
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
ФК Шахтер. Марино Пушич

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

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После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич не пожал руку главному тренеру житомирского клуба Имаду Ашуру.

Пушич в послематчевом комментарии прокомментировал этот эпизод:

«Я действительно его не увидел. Он праздновал со своей командой. Это нормальное явление. Это верно, пожалуй. Они выиграли эту игру и заслужили праздновать, поэтому я пожал руку арбитру и просто не заметил своего визави».

Видеообзор матча Полесье – Шахтер (1:0)

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур Марино Пушич рукопожатие Полесье - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 11
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FunnyCat_____
Клоун всратый 
Вообще конечно его место и дальше носить воду игрокам и стирать манишки на базе Фейеноорда . Но надеюсь в шахтере он задержится !
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
Кстати, скажите кто то этому дурачку что матчи в УПЛ на видео снимают, в том числе и после финального свистка 
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+7
Андрій Шевченко
Гниль, як і весь обіссяний шлюхтар
Ответить
+5
mr.frog68
ага, так убегал что и не заметил
Ответить
+3
googlle
клоун
Ответить
+3
Тим Сергей
Судя по итоговому результату кто еще кого не заметил 
Ответить
+1
Viktor Shuper
Ответить
+1
Saar
Якщо Динамо вигра свій матч - то +10 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
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