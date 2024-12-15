Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15 декабря Полесье переиграло Шахтер со счетом 1:0 в 17-м туре УПЛ
15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
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После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич не пожал руку главному тренеру житомирского клуба Имаду Ашуру.
Ашур в послематчевом комментарии прокомментировал такое решение Пушича:
«Эмоции видимо, или претензии какие-то к арбитрам. Я, честно говоря, не понял позиции тренера соперника. Когда мы раньше пересекались, у нас были хорошие отношения. Эмоции, да и все».
Видеообзор матча Полесье – Шахтер (1:0)
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