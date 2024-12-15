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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:49
4163
0

Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ

15 декабря Полесье переиграло Шахтер со счетом 1:0 в 17-м туре УПЛ

15 декабря 2024, 21:05 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:49
4163
0
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
ФК Полесье. Имад Ашур

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич не пожал руку главному тренеру житомирского клуба Имаду Ашуру.

Ашур в послематчевом комментарии прокомментировал такое решение Пушича:

«Эмоции видимо, или претензии какие-то к арбитрам. Я, честно говоря, не понял позиции тренера соперника. Когда мы раньше пересекались, у нас были хорошие отношения. Эмоции, да и все».

Видеообзор матча Полесье – Шахтер (1:0)

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Имад Ашур Марино Пушич рукопожатие Полесье - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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