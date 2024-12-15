15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

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После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич не пожал руку главному тренеру житомирского клуба Имаду Ашуру.

Ашур во второй раз за полгода переиграл донецкую команду. 11 августа во 2-м туре чемпионата Украины Полесье также одержало победу со счетом 1:0.

Сообщается, что Пушич будет уволен с поста коуча Шахтера. Его может заменить Дарио Срна.

ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер