ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
15 декабря волки переиграли горняков со счетом 1:0 в 17-м туре УПЛ 2024/25
15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.
Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
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После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич не пожал руку главному тренеру житомирского клуба Имаду Ашуру.
Ашур во второй раз за полгода переиграл донецкую команду. 11 августа во 2-м туре чемпионата Украины Полесье также одержало победу со счетом 1:0.
Сообщается, что Пушич будет уволен с поста коуча Шахтера. Его может заменить Дарио Срна.
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
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А то что тренер шахтеров не пожал руку своему визави, так это лишний раз доказывает отношение этой команды ко всему украинскому. Я всегда говорил, говорю и буду говорить - игроки команды Шахтер ВСЕ заражены бациллой сепаратизма в отношении Украины и попробуйте меня переубедить в этом. Слабо?