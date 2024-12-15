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  4. ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:52
2637
14

ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер

15 декабря волки переиграли горняков со счетом 1:0 в 17-м туре УПЛ 2024/25

15 декабря 2024, 20:52 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:52
2637
14
ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер
ФК Шахтер. Марино Пушич

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник горняков Марино Пушич не пожал руку главному тренеру житомирского клуба Имаду Ашуру.

Ашур во второй раз за полгода переиграл донецкую команду. 11 августа во 2-м туре чемпионата Украины Полесье также одержало победу со счетом 1:0.

Сообщается, что Пушич будет уволен с поста коуча Шахтера. Его может заменить Дарио Срна.

ФОТО. Обиделся? Пушич не пожал руку Ашуру после матча Полесье – Шахтер

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фото Марино Пушич рукопожатие Имад Ашур Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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Test
Вся суть ржавих, команда-лайно і люди ГНИЛЬйо!!!
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+9
Fitness.sports
Штраф на прощание влепите 
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+6
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Viktor Shuper
Пушичу треба довічний контракт зі Шлюхтою дати 
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+4
zdor
Штраф, за не спортивну поведінку
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+3
Viktor Shuper
обіженка 
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+3
valerafan1
Ау-ау, кроти, де ви?  Я надіюсь, що в лігу конференцій ви потрапите. Для коєфіцієнту ви там потрібні. Да і четверте місце престижне. Єврокубки будуть, як не як.  Так що дуже не хвилюйтеся.
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+2
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NoMad
Команда клоунів
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+2
Олександр
Нічого йому не буде .там кишенькова федерація
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+1
vazazh
Що че ШД? Чи воноколись було українськуою командою? чи завжди бандою ахметки? Є в когось сумніви про донецьке гівно, яке бовтається в Україні? Ахметке місці давно в гробу з Брагніним, а не відігравати щось в країні. Вони давно не в країні і їх місці на вісилиці.
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0
mini.f
Вопрос чиновникам УАФ - до каких пор некоторые команды выступающие в соревнованиях  по футболу в ПЛ и 1-й лиге  будут указывают свою дислокацию в городах, которые находятся на неподконтрольной нам территории - Шахтер, Заря и Мариуполь?  Получается какой-то идиотизм, гриничащий с отсутствием мозгов у некоторых товарищей...
 А то что тренер шахтеров не пожал руку своему визави, так это лишний раз доказывает отношение этой команды ко всему украинскому. Я всегда говорил, говорю и буду говорить - игроки команды Шахтер ВСЕ заражены бациллой сепаратизма в отношении Украины и попробуйте меня переубедить в этом. Слабо?
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0
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Burevestnik
а може Ашур назвав його чорним  або блондином?...
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0
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