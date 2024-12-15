Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Вариант с возвращением на тренерский мостик Дарио Срны набирает актуальность
Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич будет уволен со своей нынешней должности, сообщает анонимный Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, официально о своем решении клуб должен объявить в ближайшее время.
Отмечается, что заменить боснийца на посту главного тренера «горняков» может легендарный экс-футболист и нынешний спортивный директор «горняков» Дарио Срна. Напомним, он уже был тренером команды в течение одного матча в сезоне 2023/24 (победили ЛНЗ со счетом 3:0).
На данный момент «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.
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