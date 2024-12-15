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  4. Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 20:08 |
4381
7

Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков

Вариант с возвращением на тренерский мостик Дарио Срны набирает актуальность

15 декабря 2024, 20:08 |
4381
7
Пушич будет уволен из Шахтера. Его может заменить экс-тренер горняков
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич будет уволен со своей нынешней должности, сообщает анонимный Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, официально о своем решении клуб должен объявить в ближайшее время.

Отмечается, что заменить боснийца на посту главного тренера «горняков» может легендарный экс-футболист и нынешний спортивный директор «горняков» Дарио Срна. Напомним, он уже был тренером команды в течение одного матча в сезоне 2023/24 (победили ЛНЗ со счетом 3:0).

На данный момент «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

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Марино Пушич Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 8
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avk2307
Я як вболывальник Динамо за Даріо. Він трохи краще Пушича, але також "молодець"
Але краще Пушича залишить...
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+3
LexХХХ
Ой, це теж - тренер від бога
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+1
ДонЛуган
Сложновато играть без 7 бибизян в составе ? Зато как ржали с Динамо которое упало в качестве игры ! Настраивайтесь бамбасяне , это ещё не конец полета вниз ! 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
VARioR
Там, ніби Анчелотті має заяву написати.......і , мабуть, Пеп
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0
Demid Romanchik
Команда без умения игры в обороне это не команда.. Интенсивностью взять не способны игру.. Подборов нет,отбора нет...
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0
barsch.
какая же сУКА этот пУШИЧ!!!! а конченные мистером пытаются называть.....  фууу помойка!!! 
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0
Burevestnik
брехня... йопрст...
це такий викид авт0ра
шось на вентилятор...
Ответить
0
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