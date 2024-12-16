Испания16 декабря 2024, 14:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:56
1391
0
Лунин и Мбаппе. Известна заявка Реала на финал Межконтинентального кубка
Известна заявка мадридского клуба на матч с «Пачукой»
16 декабря 2024, 14:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:56
1391
0
Мадридский «Реал» огласил заявку на предстоящий финал Межконтинентального кубка по футболу, где «сливочные» встретятся с мексиканской «Пачукой».
В нее попали и украинский голкипер Андрей Лунин, и травмированный французский нападающий Килиан Мбаппе.
Финал пройдет в Дохе, в среду, 18 декабря в 19:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе начал тренироваться и готовиться к матчу Межконтинентального кубка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 декабря 2024, 08:40 1
Малик Скотт ждет победы Александра
Футбол | 16 декабря 2024, 14:56 155
Команда Шовковского ушла на перерыв в статусе абсолютного фаворита чемпионской гонки
Футбол | 15.12.2024, 20:08
Футбол | 15.12.2024, 21:05
Футбол | 16.12.2024, 15:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.12.2024, 13:31
15.12.2024, 19:55 669
15.12.2024, 07:50 2
14.12.2024, 22:37 2
15.12.2024, 11:29 29
16.12.2024, 15:23 30
15.12.2024, 21:16 20
14.12.2024, 22:59 4