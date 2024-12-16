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  4. Лунин и Мбаппе. Известна заявка Реала на финал Межконтинентального кубка
Испания
16 декабря 2024, 14:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:56
1391
0

Лунин и Мбаппе. Известна заявка Реала на финал Межконтинентального кубка

Известна заявка мадридского клуба на матч с «Пачукой»

16 декабря 2024, 14:55 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:56
1391
0
Лунин и Мбаппе. Известна заявка Реала на финал Межконтинентального кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» огласил заявку на предстоящий финал Межконтинентального кубка по футболу, где «сливочные» встретятся с мексиканской «Пачукой».

В нее попали и украинский голкипер Андрей Лунин, и травмированный французский нападающий Килиан Мбаппе.

Финал пройдет в Дохе, в среду, 18 декабря в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе начал тренироваться и готовиться к матчу Межконтинентального кубка.

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Реал Мадрид Пачука Межконтинентальный кубок по футболу Андрей Лунин Килиан Мбаппе заявка
Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Мадрид
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