Лунин и Мбаппе. Известна заявка Реала на финал Межконтинентального кубка

Мадридский «Реал» огласил заявку на предстоящий финал Межконтинентального кубка по футболу, где «сливочные» встретятся с мексиканской «Пачукой».

В нее попали и украинский голкипер Андрей Лунин, и травмированный французский нападающий Килиан Мбаппе.

Финал пройдет в Дохе, в среду, 18 декабря в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе начал тренироваться и готовиться к матчу Межконтинентального кубка.