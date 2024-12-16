Готовится к финалу. Суперзвезда Реала вернулся к тренировкам

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе попытается вернуться на поле быстрее, чтобы сыграть в финале Межконтинентального кубка. 25-летний футболист вернулся к тренировкам на поле, состояние игрока будут оценивать на протяжении недели.

Финал Межконтинентального кубка состоится в среду, 18 декабря, в 19:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 22 матч, забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что легенда мадридского «Реала» может завершить карьеру.