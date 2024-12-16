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Испания
16 декабря 2024, 13:51 |
351
0

Готовится к финалу. Суперзвезда Реала вернулся к тренировкам

Килиан Мбаппе работает над возвращением на поле

16 декабря 2024, 13:51 |
351
0
Готовится к финалу. Суперзвезда Реала вернулся к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе попытается вернуться на поле быстрее, чтобы сыграть в финале Межконтинентального кубка. 25-летний футболист вернулся к тренировкам на поле, состояние игрока будут оценивать на протяжении недели.

Финал Межконтинентального кубка состоится в среду, 18 декабря, в 19:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 22 матч, забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что легенда мадридского «Реала» может завершить карьеру.

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Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Межконтинентальный кубок по футболу
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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