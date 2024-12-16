Обладатель Золотого мяча и победитель 5 ЛЧ планирует завершить карьеру

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема может закончить карьеру летом 2025 года, сообщает Relevo.

36-летний футболист хочет завершить карьеру уже этим летом из-за сложностей жизни и игры в футбол в Саудовской Аравии, хотя его контракт действует до лета 2026 года. Игрок после завершения карьеры может занять управляющий пост в мадридском «Реале», имея хорошие отношения с Флорентино Пересом. Бензема сам желает вернуться в столицу Испании, где у него есть недвижимость и бизнес.

Проблем с футбольной формой у игрока нет, он является одним из лидеров своего клуба с 10 забитыми голами в сезоне, но он чувствует, что конец карьеры близок.

За свою карьеру Карим Бензема выиграл 5 Лиг чемпионов и «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что Бензема прокомментировал проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии.