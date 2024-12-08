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  4. «Здесь не только пустыня». Бензема – о проведении ЧМ в Саудовской Аравии
Чемпионат мира
08 декабря 2024, 16:49 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:29
374
0

«Здесь не только пустыня». Бензема – о проведении ЧМ в Саудовской Аравии

Звездный форвард призывает болельщиков посетить Саудовскую Аравию

08 декабря 2024, 16:49 | Обновлено 08 декабря 2024, 17:29
374
0
«Здесь не только пустыня». Бензема – о проведении ЧМ в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Звездный французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о проведении чемпионата мира-2034 в Саудовской Аравии:

«Я думаю, что саудовский футбол меняется. Я верю, что через 10 лет Саудовская Аравия будет готова к чемпионату мира. Я думаю, что те, кто приедут сюда, будут удивлены страстью саудовских болельщиков на каждом матче. Чтобы понять это, вы должны приехать и посетить матч. Думаю, мир будет удивлен саудовскими болельщиками.

Люди, которые имеют предвзятое представление о Саудовской Аравии, должны приехать и увидеть все собственными глазами. Там есть невероятные вещи и знаковые места. Люди очень приветливые. Здесь чувствуешь себя прекрасно. Это страна, которую нужно открывать. Здесь столько всего можно сделать. Здесь не только пустыня, хотя и в пустыне есть удивительные вещи, которые можно увидеть. Вы должны приехать и посетить Саудовскую Аравию».

Ранее сообщалось, что чемпионат мира-2034 в Саудовской Аравии состоится не летом.

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Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат мира
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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