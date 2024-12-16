Полесье одержало третью подряд победу над Шахтером
Горняки 11-й раз в истории потерпели два поражения от одного соперника в ходе сезона
«Полесье» одержало третью подряд победу над «Шахтером», причем с одним и тем же счетом – 1:0. Житомиряне прервали две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую из 8 матчей (=4-4) и домашнюю – из 4-х (=3-1). А также два сериала горняков: беспроигрышный – из 11 игр (+8=3) и голевой – из 14.
Последний раз оранжево-черные терпели фиаско 24 августа – 3:4 в гостях с «Александрией», а не забивали – 12 августа – 0:1 дома… с «Полесьем».
К слову, «Шахтер» всего 11-й раз в истории дважды уступил одному сопернику в ходе сезона. Четырежды удавалось сделать победный дубль «Динамо», дважды – «Днепру», по разу – «Заре», запорожскому «Металлургу», «Волыни», «Оболони» и «Полесью».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, дважды побеждавшие Шахтер в чемпионатах Украины в одном сезоне
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Тренер Шахтера
|
Счет
|
|
|
1992/93
|
Заря
|
Анатолий КУКСОВ
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
1:0 (д)
|
1:0 (г)
|
|
1994/95
|
Динамо
|
Йожеф САБО
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
3:1 (г)
|
|
|
|
|
Владимир ОНИЩЕНКО
|
Владимир САЛЬКОВ
|
3:0 (д)
|
|
|
1995/96
|
Динамо
|
Йожеф САБО
|
Валерий РУДАКОВ
|
3:2 (г)
|
3:1 (д)
|
|
1995/96
|
Металлург З
|
Александр ТОМАХ
|
Владимир САЛЬКОВ
|
2:0 (д)
|
|
|
|
|
|
Валерий РУДАКОВ
|
2:1 (г)
|
|
|
1996/97
|
Динамо
|
Йожеф САБО
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
3:1 (г)
|
|
|
|
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
|
3:1 (д)
|
|
|
2002/03
|
Волынь
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Невио СКАЛА
|
2:0 (д)
|
|
|
|
|
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
3:1 (г)
|
|
|
2010/11
|
Оболонь
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1:0 (д)
|
1:0 (г)
|
|
2013/14
|
Днепр
|
Хуанде РАМОС
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
3:1 (д)
|
2:0 (г)
|
|
2015/16
|
Днепр
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
2:0 (г)
|
4:1 (д)
|
|
2017/18
|
Динамо
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Паулу ФОНСЕКА
|
1:0 (г)
|
1:0 (г)
|
2:1 (д)
|
2024/25
|
Полесье
|
Имад АШУР
|
Марино ПУШИЧ
|
1:0 (г)
|
1:0 (д)
|
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