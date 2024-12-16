«Полесье» одержало третью подряд победу над «Шахтером», причем с одним и тем же счетом – 1:0. Житомиряне прервали две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую из 8 матчей (=4-4) и домашнюю – из 4-х (=3-1). А также два сериала горняков: беспроигрышный – из 11 игр (+8=3) и голевой – из 14.

Последний раз оранжево-черные терпели фиаско 24 августа – 3:4 в гостях с «Александрией», а не забивали – 12 августа – 0:1 дома… с «Полесьем».

К слову, «Шахтер» всего 11-й раз в истории дважды уступил одному сопернику в ходе сезона. Четырежды удавалось сделать победный дубль «Динамо», дважды – «Днепру», по разу – «Заре», запорожскому «Металлургу», «Волыни», «Оболони» и «Полесью».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, дважды побеждавшие Шахтер в чемпионатах Украины в одном сезоне