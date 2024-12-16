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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 11:31 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:36
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1

Полесье одержало третью подряд победу над Шахтером

Горняки 11-й раз в истории потерпели два поражения от одного соперника в ходе сезона

16 декабря 2024, 11:31 | Обновлено 16 декабря 2024, 11:36
201
1
Полесье одержало третью подряд победу над Шахтером
ФК Полесье

«Полесье» одержало третью подряд победу над «Шахтером», причем с одним и тем же счетом – 1:0. Житомиряне прервали две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую из 8 матчей (=4-4) и домашнюю – из 4-х (=3-1). А также два сериала горняков: беспроигрышный – из 11 игр (+8=3) и голевой – из 14.

Последний раз оранжево-черные терпели фиаско 24 августа – 3:4 в гостях с «Александрией», а не забивали – 12 августа – 0:1 дома… с «Полесьем».

К слову, «Шахтер» всего 11-й раз в истории дважды уступил одному сопернику в ходе сезона. Четырежды удавалось сделать победный дубль «Динамо», дважды – «Днепру», по разу – «Заре», запорожскому «Металлургу», «Волыни», «Оболони» и «Полесью».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, дважды побеждавшие Шахтер в чемпионатах Украины в одном сезоне

Сезон

Клуб

Тренер

Тренер Шахтера

Счет

1992/93

Заря

Анатолий КУКСОВ

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

1:0 (д)

1:0 (г)

1994/95

Динамо

Йожеф САБО

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

3:1 (г)

Владимир ОНИЩЕНКО

Владимир САЛЬКОВ

3:0 (д)

1995/96

Динамо

Йожеф САБО

Валерий РУДАКОВ

3:2 (г)

3:1 (д)

1995/96

Металлург З

Александр ТОМАХ

Владимир САЛЬКОВ

2:0 (д)

Валерий РУДАКОВ

2:1 (г)

1996/97

Динамо

Йожеф САБО

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

3:1 (г)

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

3:1 (д)

2002/03

Волынь

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Невио СКАЛА

2:0 (д)

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

3:1 (г)

2010/11

Оболонь

Сергей КОВАЛЕЦ

Мирча ЛУЧЕСКУ

1:0 (д)

1:0 (г)

2013/14

Днепр

Хуанде РАМОС

Мирча ЛУЧЕСКУ

3:1 (д)

2:0 (г)

2015/16

Днепр

Мирон МАРКЕВИЧ

Мирча ЛУЧЕСКУ

2:0 (г)

4:1 (д)

2017/18

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

Паулу ФОНСЕКА

1:0 (г)

1:0 (г)

2:1 (д)

2024/25

Полесье

Имад АШУР

Марино ПУШИЧ

1:0 (г)

1:0 (д)

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цифры и факты Полесье Житомир Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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OLDTROLL
От і весь Шахтар при марині,про які єврокубки можна казати...
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