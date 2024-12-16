Другие новости16 декабря 2024, 00:53 |
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ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma
Звездная телеведущая Шахтер-TV совсем скоро опубликует красочные кадры
16 декабря 2024, 00:53 |
286
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Украинская журналистка и телеведущая Даша Бондарь (Савина) опубликовала в сторис Instagram бекстейдж со съемки для бренда Puma.
Даша является амбассадором топовой немецкой компании.
Для съемки красавице подобрали достаточно откровенный образ – мини-платье и лавандовый мех.
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Выглядела телеведущая в кадре очень эффектно – не обошлось в фотосессии и без футбольного мяча Puma.
Ожидаем в самое ближайшее время результатов проведенной работы:
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