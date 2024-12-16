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16 декабря 2024, 00:53 |
286
0

ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma

Звездная телеведущая Шахтер-TV совсем скоро опубликует красочные кадры

16 декабря 2024, 00:53 |
286
0
ВИДЕО. Будет взрыв! Сексуальныый образ Даши Бондарь для съемки Puma
Instagram. Даша Бондарь (Савина)

Украинская журналистка и телеведущая Даша Бондарь (Савина) опубликовала в сторис Instagram бекстейдж со съемки для бренда Puma.

Даша является амбассадором топовой немецкой компании.

Для съемки красавице подобрали достаточно откровенный образ – мини-платье и лавандовый мех.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Выглядела телеведущая в кадре очень эффектно – не обошлось в фотосессии и без футбольного мяча Puma.

Ожидаем в самое ближайшее время результатов проведенной работы:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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