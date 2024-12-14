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  4. Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Испания
14 декабря 2024, 00:31 |
543
0

Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас

Андрей будет получать игровое время в матчах Кубка Испании

14 декабря 2024, 00:31 |
543
0
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с украинским голкипером Андреем Луниным и сообщил ему, когда он будет иметь игровое время.

«Ты точно будешь играть в Кубке Испании», – сказал Анчелотти Лунину.

Отмечается, что Лунин будет основным голкипером команды на Кубок Испании и будет играть в каждом матче, даже если «сливочные» дойдут до финала. Ранее «Реал» узнал своего первого соперника в этом турнире.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль.

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Кубок Испании по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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