Испания14 декабря 2024, 00:31 |
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Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Андрей будет получать игровое время в матчах Кубка Испании
14 декабря 2024, 00:31 |
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с украинским голкипером Андреем Луниным и сообщил ему, когда он будет иметь игровое время.
«Ты точно будешь играть в Кубке Испании», – сказал Анчелотти Лунину.
Отмечается, что Лунин будет основным голкипером команды на Кубок Испании и будет играть в каждом матче, даже если «сливочные» дойдут до финала. Ранее «Реал» узнал своего первого соперника в этом турнире.
В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль.
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