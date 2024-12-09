С кем сыграет Лунин? Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании

В понедельник, 9 декабря 2024 года, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании сезона 2024/25.

По результатам процедуры было сформировано 16 пар. К соревнованию на этом этапе присоединились гранды вроде мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

Королевский клуб на стадии 1/16 финала на выезде сыграет против «Депортивы» Минера, которая выступает в четвертом испанском дивизионе. Скорее всего, в этом матче ворота «сливочных» будет защищать украинец Андрей Лунин.

Проведение матчей 1/16 финала Кубка Испании запланировано на 4 января 2025 года.

Все пары 1/16 финала Кубка Испании: