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  4. С кем сыграет Лунин? Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании
Испания
09 декабря 2024, 15:43 |
675
1

С кем сыграет Лунин? Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании

«Реал» Мадрид приедет в гости к «Депортиве» Минера

09 декабря 2024, 15:43 |
675
1
С кем сыграет Лунин? Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 декабря 2024 года, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании сезона 2024/25.

По результатам процедуры было сформировано 16 пар. К соревнованию на этом этапе присоединились гранды вроде мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

Королевский клуб на стадии 1/16 финала на выезде сыграет против «Депортивы» Минера, которая выступает в четвертом испанском дивизионе. Скорее всего, в этом матче ворота «сливочных» будет защищать украинец Андрей Лунин.

Проведение матчей 1/16 финала Кубка Испании запланировано на 4 января 2025 года.

Все пары 1/16 финала Кубка Испании:

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Кубок Испании по футболу Андрей Лунин жеребьевка Барбастро Барселона Понтеведра Мальорка Логроньес Атлетик Бильбао Марбелья Атлетико Мадрид Вальядолид Понферрадина Реал Сосьедад Гранада Хетафе Уэска Бетис Расинг Сантандер Сельта Райо Вальекано Альмерия Севилья Эльденсе Валенсия Эльче Лас-Пальмас Картахена Леганес Тенерифе Осасуна
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