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Чемпионат Италии
Лацио
16.12.2024 21:45 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 декабря 2024, 22:28 |
24
0

Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 декабря поединок 16 тура итальянской Серии А

13 декабря 2024, 22:28 |
24
0
Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и миланский «Интер».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Лацио – Интер
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Трансляция матча В эфире

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Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Лацио Интер Милан Лацио - Интер
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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