16.12.2024 21:45 - : -
Италия13 декабря 2024, 22:28 |
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Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 декабря поединок 16 тура итальянской Серии А
13 декабря 2024, 22:28 |
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В понедельник, 16 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и миланский «Интер».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Лацио – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лацио – ИнтерСмотреть трансляцию
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