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16.12.2024 21:45 - : -
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Италия
16 декабря 2024, 01:39 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:40
29
0

Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 декабря в 21:45 по Киеву

16 декабря 2024, 01:39 | Обновлено 16 декабря 2024, 01:40
29
0
Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря на «Стадио Олимпико» пройдет матч 16-го тура Серии А Италии, в котором «Лацио» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Лацио

Команда хотя и считается грандом, но вообще-то за всю историю только дважды брала скудетто. Так что второе место в позапрошлом сезоне было невероятным успехом... Автор которого, Сарри, не проработал после этого и года. Его уволили под грузом неудач следующего розыгрыша Серии А, который только за счет рывка на финише получилось закончить только седьмым. В итоге новый наставник, Барони, получил возможность сыграть с нынешними подопечными еще и в Лиге Европы. Там итальянцы выставляют дублеров, но все равно успешны. И даже с Аяксом в четверг справились. Параллельно выбили Наполи из кубка, обыграв его 3:1. С ним же, играя в прошлом туре Кальчо, повторили победу, но уже минимально, за счет единственного мяча.

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Интер

Клуб позвал из Рима Симоне Индзаги после бегства Конте, что не захотел работать при ухудшившихся финансовых возможностях амбициозного проекта. И новый тренер вполне успешно работал со времен своего перехода из Лацио. Но особняком стоит прошлый сезон, в котором у черно-синих на внутренней арене просто не было конкуренции. Сейчас такого доминирования нет, и не зря впервые очки нерадзурри потеряли уже в стартовом туре. Но, с другой стороны, осенью обладатель скудетто набрал обороты, демонстрируя готовность побороться за сохранения титула. 3:1 с Пармой в прошлом туре стали уже десятым поединком там без поражений в первенстве. Да и в Лиге чемпионов задачи получилось быстро решить. Так что не стоит обращать много внимания на 0:1 с Байером на этой неделе - возможно, уже больше думали о поездке в Рим.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 миланский гранд выиграл у столичного соперника трижды кряду. И только в мае стороны закончили поединок ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех чемпиона на выезде. Но это спор грандов Кальчо - как обычно в таких случаях, будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Лацио
16 декабря 2024 -
21:45
Интер Милан
Тотал голов меньше 2.5 1.89
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Лацио Интер Милан Лацио - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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