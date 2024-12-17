Лацио - Интер - 0:6. Падение Рима. Видео голов и обзор матча

16 декабря, в матче 16-го тура Серии А, римский «Лацио» принимал миланский «Интер».

Команды были не только соседями по турнирной таблице - до этой игры они имели одинаковое количество очков (31).

Игроки «Интера» начали забивать на 41-й минуте и остановились только на 90-й. За это время в ворота «Лацио» было забито 6 мячей.

После этой игры «Интер» поднялся на 3-е место, а «Лацио» опустился на 5-е.

Серия A. 16-й тур, 16 декабря

Лацио – Интер – 0:6

Голы: Чалханоглу, 41, Димарко, 45, Барелла, 51, Дюмфрис, 53, Карлос Аугусто, 77, Тюрам, 90

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