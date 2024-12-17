Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио - Интер - 0:6. Падение Рима. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Лацио
16.12.2024 21:45 – FT 0 : 6
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 декабря 2024, 01:08 |
48
0

Лацио - Интер - 0:6. Падение Рима. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в 16-м туре Серии А

17 декабря 2024, 01:08 |
48
0
Лацио - Интер - 0:6. Падение Рима. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря, в матче 16-го тура Серии А, римский «Лацио» принимал миланский «Интер».

Команды были не только соседями по турнирной таблице - до этой игры они имели одинаковое количество очков (31).

Игроки «Интера» начали забивать на 41-й минуте и остановились только на 90-й. За это время в ворота «Лацио» было забито 6 мячей.

После этой игры «Интер» поднялся на 3-е место, а «Лацио» опустился на 5-е.

Серия A. 16-й тур, 16 декабря

Лацио – Интер – 0:6

Голы: Чалханоглу, 41, Димарко, 45, Барелла, 51, Дюмфрис, 53, Карлос Аугусто, 77, Тюрам, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Аугусто (Интер Милан).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
По теме:
Разгром Орлов. Интер на выезде отгрузил 6 мячей в ворота Лацио
ВИДЕО. Легендарный форвард расплакался после слов отца. Слова сказаны ИИ
Решение принято. Основной голкипер Милана продлит контракт с клубом
чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Интер Милан Лацио - Интер видео голов и обзор Хакан Чалханоглу Федерико Димарко Николо Барелла Дензел Дюмфрис Карлос Аугусто Маркус Тюрам
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Футбол | 16 декабря 2024, 10:46 2
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А

Итальянский специалист заявил, что Довбик еще до конца не восстановился

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Футбол | 16 декабря 2024, 15:23 41
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед

Динамо набрало 43 очка и на 5 баллов опережает Александрию

Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Футбол | 16.12.2024, 07:45
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Футбол | 16.12.2024, 18:10
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хотели реабилитироваться за результат в Лиге Европы»
Реванш Кривбасса, спасение Каплиенко, поражение Шахтера
Футбол | 16.12.2024, 23:34
Реванш Кривбасса, спасение Каплиенко, поражение Шахтера
Реванш Кривбасса, спасение Каплиенко, поражение Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
Полесье – Шахтер – 1:0. Хлесткая пощечина на 90-й. Видео гола и обзор матча
15.12.2024, 20:34 8
Футбол
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
15.12.2024, 21:05
Футбол
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
16.12.2024, 00:01 3
Бокс
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
15.12.2024, 08:33 9
Бокс
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
15.12.2024, 16:20 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем