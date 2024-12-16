16.12.2024 21:45 – FT 0 : 6
Италия16 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 17 декабря 2024, 00:03
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Разгром Орлов. Интер на выезде отгрузил 6 мячей в ворота Лацио
Поединок 16-го тура Серии A прошел в Риме на «Стадио Олимпико»
16 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 17 декабря 2024, 00:03
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Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и миланский «Интер».
В поединке, который прошел в Риме на «Стадио Олимпико», «Интер» на выезде отгрузил орлам 6 мячей (6:0).
Лидеры Серии A: Аталанта (37 очков), Наполи (35), Интер (34), Фиорентина, Лацио (по 31), Ювентус (28), Болонья (25), Милан (23).
Серия A. 16-й тур, 16 декабря
Лацио – Интер – 0:6
Голы: Чалханоглу, 41, Димарко, 45, Барелла, 51, Дюмфрис, 53, Карлос Аугусто, 77, Тюрам, 90
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