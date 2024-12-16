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16.12.2024 21:45 – FT 0 : 6
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Италия
16 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 17 декабря 2024, 00:03
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Разгром Орлов. Интер на выезде отгрузил 6 мячей в ворота Лацио

Поединок 16-го тура Серии A прошел в Риме на «Стадио Олимпико»

16 декабря 2024, 23:43 | Обновлено 17 декабря 2024, 00:03
130
0
Разгром Орлов. Интер на выезде отгрузил 6 мячей в ворота Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и миланский «Интер».

В поединке, который прошел в Риме на «Стадио Олимпико», «Интер» на выезде отгрузил орлам 6 мячей (6:0).

Лидеры Серии A: Аталанта (37 очков), Наполи (35), Интер (34), Фиорентина, Лацио (по 31), Ювентус (28), Болонья (25), Милан (23).

Серия A. 16-й тур, 16 декабря

Лацио – Интер – 0:6

Голы: Чалханоглу, 41, Димарко, 45, Барелла, 51, Дюмфрис, 53, Карлос Аугусто, 77, Тюрам, 90

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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