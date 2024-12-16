Разгром Орлов. Интер на выезде отгрузил 6 мячей в ворота Лацио

Вечером 16 декабря состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и миланский «Интер».

В поединке, который прошел в Риме на «Стадио Олимпико», «Интер» на выезде отгрузил орлам 6 мячей (6:0).

Лидеры Серии A: Аталанта (37 очков), Наполи (35), Интер (34), Фиорентина, Лацио (по 31), Ювентус (28), Болонья (25), Милан (23).

Серия A. 16-й тур, 16 декабря

Лацио – Интер – 0:6

Голы: Чалханоглу, 41, Димарко, 45, Барелла, 51, Дюмфрис, 53, Карлос Аугусто, 77, Тюрам, 90

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