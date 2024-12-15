ВИДЕО. Накинулся на соперника. Доннарумма взбесился после пропущенного гола
Джанлуиджи решил сбить Жорже Микаутадзе в матче ПСЖ – Лион
15 декабря проходит матч 15-го тура Лиги 1 2024/25 между командами ПСЖ и Лион.
Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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На 40-й минуте форвард гостей Жорж Микаутадзе сократил отставание своего коллектива, сделав счет 1:2.uk
Форвард сборной Грузии перекинул голкипера парижан Джанлуиджи Доннарумму. После забитого мяча Жорж сразу же схватил мяч и, празднуя, побежал к центру поля.
Доннарумме что-то не понравилось в поведении нападающего и он решил его сбить, за что получил справедливую желтую карточку.
Уходя на перерыв Доннаруму и Микаутадзе помирились – в сети появились фото, как итальянский вратарь и грузин обнимаются.
ВИДЕО. Накинулся на соперника. Доннарумма взбесился после пропущенного гола
ATTENDEZ JE RÊVE OU ILS ONT OSÉ METTRE JAUNE A MIKAUTADZE ET PAS DONNARUMMA?😭 pic.twitter.com/tGhGLJ6JAX— 🦎 (@vachekeery) December 15, 2024
ФОТО. Накинулся на соперника. Доннарумма взбесился после пропущенного гола
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