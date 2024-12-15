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Франция
15 декабря 2024, 23:21 | Обновлено 15 декабря 2024, 23:26
425
0

ВИДЕО. Накинулся на соперника. Доннарумма взбесился после пропущенного гола

Джанлуиджи решил сбить Жорже Микаутадзе в матче ПСЖ – Лион

15 декабря 2024, 23:21 | Обновлено 15 декабря 2024, 23:26
425
0
ВИДЕО. Накинулся на соперника. Доннарумма взбесился после пропущенного гола
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря проходит матч 15-го тура Лиги 1 2024/25 между командами ПСЖ и Лион.

Коллективы играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 40-й минуте форвард гостей Жорж Микаутадзе сократил отставание своего коллектива, сделав счет 1:2.uk

Форвард сборной Грузии перекинул голкипера парижан Джанлуиджи Доннарумму. После забитого мяча Жорж сразу же схватил мяч и, празднуя, побежал к центру поля.

Доннарумме что-то не понравилось в поведении нападающего и он решил его сбить, за что получил справедливую желтую карточку.

Уходя на перерыв Доннаруму и Микаутадзе помирились – в сети появились фото, как итальянский вратарь и грузин обнимаются.

ВИДЕО. Накинулся на соперника. Доннарумма взбесился после пропущенного гола

ФОТО. Накинулся на соперника. Доннарумма взбесился после пропущенного гола

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Джанлуиджи Доннарумма Жорж Микаутадзе фото видео ПСЖ Лион ПСЖ - Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу драка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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