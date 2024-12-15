ВИДЕО. Известный итальянский теннисист зажег на шоу Танцы со звездами
Фабио Фоньини – талантливый человек талантлив во всем
Экс-девятый номер рейтинга АТР Фабио Фоньини (Италия) принял участие в итальянской версии шоу «Танцы со звездами».
Теннисист вышел на паркет вместе с Джадой Лини, которая является женой танцора и хореографа Грациано ди Примы.
Сейчас Фабио занимает 91-е место в мировом рейтинге. Всего на его счету за карьеру девять трофеев на уровне АТР.
37-летний Фоньини в конце ноября стал победителем челленджера в Монтемаре, Испания.
ВИДЕО. Известный итальянский теннисист зажег на Танцах со звездами
Da campione di tennis a stella della danza, Fabio Fognini ha mostrato grinta, precisione e un carisma unico a #BallandoConLeStelle! 🌟 pic.twitter.com/2IieyNwwGk— BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 14, 2024
Quando gioca a tennis, incanta tutti! Stasera è pronto a stregare anche il palco di #BallandoConLeStelle 💥— BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 14, 2024
Fabio Fognini, missione ballerino per una notte. Game, set, match 🕺🎾@milly_carlucci pic.twitter.com/06ViYgVjp9
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