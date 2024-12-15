ВИДЕО. Известный итальянский теннисист зажег на шоу Танцы со звездами

Экс-девятый номер рейтинга АТР Фабио Фоньини (Италия) принял участие в итальянской версии шоу «Танцы со звездами».

Теннисист вышел на паркет вместе с Джадой Лини, которая является женой танцора и хореографа Грациано ди Примы.

Сейчас Фабио занимает 91-е место в мировом рейтинге. Всего на его счету за карьеру девять трофеев на уровне АТР.

37-летний Фоньини в конце ноября стал победителем челленджера в Монтемаре, Испания.

ВИДЕО. Известный итальянский теннисист зажег на Танцах со звездами

Da campione di tennis a stella della danza, Fabio Fognini ha mostrato grinta, precisione e un carisma unico a #BallandoConLeStelle! 🌟 pic.twitter.com/2IieyNwwGk — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 14, 2024