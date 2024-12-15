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15 декабря 2024, 11:18 |
217
0

ВИДЕО. Известный итальянский теннисист зажег на шоу Танцы со звездами

Фабио Фоньини – талантливый человек талантлив во всем

15 декабря 2024, 11:18 |
217
0
ВИДЕО. Известный итальянский теннисист зажег на шоу Танцы со звездами
Джада Ли и Фабио Фоньини

Экс-девятый номер рейтинга АТР Фабио Фоньини (Италия) принял участие в итальянской версии шоу «Танцы со звездами».

Теннисист вышел на паркет вместе с Джадой Лини, которая является женой танцора и хореографа Грациано ди Примы.

Сейчас Фабио занимает 91-е место в мировом рейтинге. Всего на его счету за карьеру девять трофеев на уровне АТР.

37-летний Фоньини в конце ноября стал победителем челленджера в Монтемаре, Испания.

ВИДЕО. Известный итальянский теннисист зажег на Танцах со звездами

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Фабио Фоньини видео Танцы со звездами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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