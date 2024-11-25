Экс-девятая ракетка мира Фоньини взял титул на грунтовом турнире в Испании

Фабио Фоньини (ATP 84, Италия) стал победителем турнира ATP Challenger в Торремолиносе, одержав титул в одиночном разряде. На пути к победе 37-летний итальянец обыграл таких соперников, как Даниэль Ринкон (ATP 246, Испания), Святослав Гулин (ATP 514), Денис Евсеев (ATP 212, Казахстан) и Иньяки Монтес де ла Торре (ATP 709, Испания). Финальный матч продолжался 2 часа и 48 минут.

ATP Challenger, Торремолинос, Испания, финал одиночного разряда

Фабио Фоньини (Италия) – Лукас Ноймайер (Австрия) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:0

Этот титул стал для Фоньини первым в текущем сезоне. Последний раз итальянец побеждал ровно год назад на грунтовом турнире в Валенсии. Сейчас он занимает 84-е место в рейтинге ATP, начав год за пределами топ-100. Благодаря этой победе Фоньини гарантировал себе место в основной сетке Australian Open 2025.