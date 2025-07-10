Grazie, Fabio. 38-летний итальянский теннисист объявил о завершении карьеры
Фабио Фоньини попрощался с теннисом
38-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини завершил профессиональную карьеру.
«Это официально: я прощаюсь со всеми. Как вы знаете, я уже думал об этом… Мне кажется, это лучший день, чтобы попрощаться с теннисом», – сообщил Фабио.
Свой последний матч Фабио провел в первом раунде Уимблдона-2025, где в напряженном пятисетовом поединке уступил звездному испанцу Карлосу Алькарасу.
Фоньини в свое время поднимался на девятое место в рейтинге АТР. На его счету девять трофеев на уровне Тура. За карьеру он выиграл 426 матчей и заработал на корте более 19 миллионов долларов призовых.
Его лучшим результатом на турнирах Grand Slam является четвертьфинал Ролан Гаррос в 2011 году. А в парном разряде он стал чемпионом Australian Open 2015.
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