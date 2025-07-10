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  4. Grazie, Fabio. 38-летний итальянский теннисист объявил о завершении карьеры
ATP
10 июля 2025, 10:29 |
200
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Grazie, Fabio. 38-летний итальянский теннисист объявил о завершении карьеры

Фабио Фоньини попрощался с теннисом

10 июля 2025, 10:29 |
200
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Grazie, Fabio. 38-летний итальянский теннисист объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Фоньини

38-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини завершил профессиональную карьеру.

«Это официально: я прощаюсь со всеми. Как вы знаете, я уже думал об этом… Мне кажется, это лучший день, чтобы попрощаться с теннисом», – сообщил Фабио.

Свой последний матч Фабио провел в первом раунде Уимблдона-2025, где в напряженном пятисетовом поединке уступил звездному испанцу Карлосу Алькарасу.

Фоньини в свое время поднимался на девятое место в рейтинге АТР. На его счету девять трофеев на уровне Тура. За карьеру он выиграл 426 матчей и заработал на корте более 19 миллионов долларов призовых.

Его лучшим результатом на турнирах Grand Slam является четвертьфинал Ролан Гаррос в 2011 году. А в парном разряде он стал чемпионом Australian Open 2015.

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завершение карьеры Фабио Фоньини Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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