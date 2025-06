Дон Фабио взял два сета! Алькарас начал защиту Уимблдона со сложной победы

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде травяного мейджора на кортах Великобритании испанец в пяти сетах одержал сложную победу над представителем Италии Фабио Фоньини (АТР 138), который в свое время занимал занимал восьмое место в рейтинге ATP. Для виктории Карлосу понадобилось 4.5 часа!

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Фабио Фоньини (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 5:7, 7:6 (7:5), 5:7, 6:2, 1:6

Алькарас провел третье очное противостояние против Фоньини. Счет стал 3:0 в пользу Карлитоса.

Карлос продлил лузстрик Фабио до шести поединков. В последний раз 38-летний итальянец побеждал 14 мая, когда переиграл теннисиста с украинским паспортом Олега Приходько. В 2025 году Фоньини ни разу не выигрывал матч в основной сетке на уровне АТР.

Карлос одержал 19-ю викторию подряд. До Уимблдона он выиграл Мастерс в Риме, Ролан Гаррос и пятисотник в Лондоне. Также на счету испанца теперь 14 выигранных пятисетовых матчей из 15 (11 подряд).

Алькарас является чемпионом Уимблдона двух последних лет. Во втором круге испанская звезда тенниса поборется с квалифаером Оливером Тарветом (Великобритания, ATP 733).

Только в третий раз в истории действующий чемпион Уимблдона проиграл два сета в первом раунде. Ранее это были Бьерн Борг (1978, одолел Виктора Амайю) и Роджер Федерер (2010, одолел Алехандро Фаллу).

What. A. Match. 🤩



Carlos Alcaraz wins an epic duel in the sun against Fabio Fognini, 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/JF9prwRk1q