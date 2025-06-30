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  4. Дон Фабио взял два сета! Алькарас начал защиту Уимблдона со сложной победы
Уимблдон
30 июня 2025, 20:22 | Обновлено 30 июня 2025, 20:37
389
2

Дон Фабио взял два сета! Алькарас начал защиту Уимблдона со сложной победы

Карлос в пяти партиях сломил сопротивление Фабио Фоньини в матче первого раунда слэма

30 июня 2025, 20:22 | Обновлено 30 июня 2025, 20:37
389
2
Дон Фабио взял два сета! Алькарас начал защиту Уимблдона со сложной победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) успешно стартовал на Уимблдонском турнире 2025.

В первом раунде травяного мейджора на кортах Великобритании испанец в пяти сетах одержал сложную победу над представителем Италии Фабио Фоньини (АТР 138), который в свое время занимал занимал восьмое место в рейтинге ATP. Для виктории Карлосу понадобилось 4.5 часа!

Уимблдон-2025. 1/64 финала

Фабио Фоньини (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 5:7, 7:6 (7:5), 5:7, 6:2, 1:6

Алькарас провел третье очное противостояние против Фоньини. Счет стал 3:0 в пользу Карлитоса.

Карлос продлил лузстрик Фабио до шести поединков. В последний раз 38-летний итальянец побеждал 14 мая, когда переиграл теннисиста с украинским паспортом Олега Приходько. В 2025 году Фоньини ни разу не выигрывал матч в основной сетке на уровне АТР.

Карлос одержал 19-ю викторию подряд. До Уимблдона он выиграл Мастерс в Риме, Ролан Гаррос и пятисотник в Лондоне. Также на счету испанца теперь 14 выигранных пятисетовых матчей из 15 (11 подряд).

Алькарас является чемпионом Уимблдона двух последних лет. Во втором круге испанская звезда тенниса поборется с квалифаером Оливером Тарветом (Великобритания, ATP 733).

Только в третий раз в истории действующий чемпион Уимблдона проиграл два сета в первом раунде. Ранее это были Бьерн Борг (1978, одолел Виктора Амайю) и Роджер Федерер (2010, одолел Алехандро Фаллу).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Карлос Алькарас (теннисист) Фабио Фоньини Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Крутий перфоманс від "дона", не заперечиш) Браво, Фабіо!
А для Карлітоса вже стає доброю традицією важко входити в мейджори, але тріумфально їх закінчувати.
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