Квалифаер из 8-й сотни вышел во 2-й раунд Уимблдона, но £99,000 не получит

21-летний британец Оливер Тарвет (АТР 733) вышел во второй раунд Уимблднского турнира 2025.

В 1/64 финала Тарвет переиграл Леандро Ридля (Швейцария, ATP 503) в трех сетах за 2 часа и 19 минут.

Тарвет впервые в карьере выступает на турнире Grand Slam. Оливер стартовал с квалификации, где одолел Теренса Атмана (Франция, ATP 124), Алексиса Галарно (Канада, ATP 207) и Александера Блокса (Бельгия, ATP 141).

За выход в 1/32 финала Уимблдона Тарвет должен получить 99 тысяч фунтов стерлингов, однако он и близко не увидит даже половины от этой суммы.

Все дело в том, что Оливер учится в американском университете, а по правилам американской системе студенческого спорта спортсмен выступает в любительском статусе и имеет ограничения в финансовом вознаграждение – до $10,000 в год (не учитывая компенсации расходов на участие в турнирах).

В 2024 году в NCAA уже подавался коллективный иск с просьбой изменить эти правила, но пока что никакой реакции нет.

Во втором круге Уимблдона-2025 Тарвет может сыграть с Карлосом Алькарасом, если испанец одолеет Фабио Фоньини.

Результаты Тарвета на Уимблдоне-2025:

1-й раунд отбора: Оливер Тарвет [WC] – Теренс Атман [14] – 6:1, 7:6 (7:2)

Оливер Тарвет [WC] – Теренс Атман [14] – 6:1, 7:6 (7:2) 1-й раунд отбора: Оливер Тарвет [WC] – Алексис Галарно – 6:3, 6:2

Оливер Тарвет [WC] – Алексис Галарно – 6:3, 6:2 1-й раунд отбора: Оливер Тарвет [WC] – Александер Блокс [29] – 6:3, 3:6, 6:2, 6:1

Оливер Тарвет [WC] – Александер Блокс [29] – 6:3, 3:6, 6:2, 6:1 1/64 финала: Оливер Тарвет [Q] – Леандро Ридль [Q] – 6:4, 6:4, 6:4

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine