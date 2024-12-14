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  4. Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Англия
14 декабря 2024, 12:16 |
2382
3

Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра

У украинца – проблемы в Арсенале

14 декабря 2024, 12:16 |
2382
3
Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета был очень недоволен тем, что украинский защитник команды Александр Зинченко упомянул о его методах работы в своей автобиографии, сообщает GoonerTalk со ссылкой на The Times.

В частности, испанского специалиста возмутил тот факт, что 27-летний защитник раскрыл некоторые детали его работы, которые теперь могут использовать соперники.

В своей автобиографии Зинченко написал, что еще не встречал такого тренера, как Артета, который так много работал над разнообразными деталями игры. Александр отметил, что наставник «Арсенала» значительное внимание уделяет стандартным положениям.

Не исключено, что из-за этой ситуации Артета может инициировать продажу украинца.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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BATI-GOOOOOL
Оце таємницю розкрив,більше ні хто про це не знав і ніколи не взнав би))
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+2
yuriy popovych
Дебіли, бл..(с)
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0
KIPR ALECS
нема цієї новини на цьому сайті. який п дар цю статтю писав? Чмо якщо ти холоп та кріак це не означає що увесь світ живе як ти чмо
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0
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