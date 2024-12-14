Артета очень недоволен Зинченко. Дело не в игре Александра

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета был очень недоволен тем, что украинский защитник команды Александр Зинченко упомянул о его методах работы в своей автобиографии, сообщает GoonerTalk со ссылкой на The Times.

В частности, испанского специалиста возмутил тот факт, что 27-летний защитник раскрыл некоторые детали его работы, которые теперь могут использовать соперники.

В своей автобиографии Зинченко написал, что еще не встречал такого тренера, как Артета, который так много работал над разнообразными деталями игры. Александр отметил, что наставник «Арсенала» значительное внимание уделяет стандартным положениям.

Не исключено, что из-за этой ситуации Артета может инициировать продажу украинца.