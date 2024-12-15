Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»
Мадридский «Реал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте замену для бразильской суперзвезды Винисиуса Жуниора, которого в конце сезона могут продать в Саудовскую Аравию за рекордные деньги.
В этой кампании Нико Уильямс провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 миллионов евро.
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