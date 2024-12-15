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  4. Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Испания
15 декабря 2024, 16:20 |
2480
0

Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро

Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»

15 декабря 2024, 16:20 |
2480
0
Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Мадридский «Реал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте замену для бразильской суперзвезды Винисиуса Жуниора, которого в конце сезона могут продать в Саудовскую Аравию за рекордные деньги.

В этой кампании Нико Уильямс провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 миллионов евро.

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Нико Уильямс Винисиус Жуниор Реал Мадрид Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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