Реал выбрал, кем заменит Винисиуса после рекордной продажи. Это герой Евро

Мадридский «Реал» интересуется испанским вингером баскского «Атлетика» Нико Уильямсом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте замену для бразильской суперзвезды Винисиуса Жуниора, которого в конце сезона могут продать в Саудовскую Аравию за рекордные деньги.

В этой кампании Нико Уильямс провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Летом он выиграл Евро-2024, забив 2 гола и отдав 1 ассист в 6 поединках турнира.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 миллионов евро.