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  4. Ложь Раньери. Проблема Довбика не в простуде, а в коленях
Италия
16 декабря 2024, 14:36 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:46
369
0

Ложь Раньери. Проблема Довбика не в простуде, а в коленях

Артем Довбик прошел курсы лечения

16 декабря 2024, 14:36 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:46
369
0
Ложь Раньери. Проблема Довбика не в простуде, а в коленях
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбика страдает от проблем с коленями, сообщает Стефано Карина.

«Мы продолжаем говорить, что у Довбика простуда, но дело не в этом. Здесь речь идет о проблеме с коленями».

«Примерно двадцать дней назад он прошел курс специального лечения, для которого требуется определенное время. Из-за соблюдения конфиденциальности мы не можем вдаваться в детали, но он сейчас не в лучшем состоянии».

Ранее сообщалось, что Раньери прокомментировал состояние Артема Довбика.

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Данііл Киріяка Источник: Il Messaggero
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K. T.
Так Раньери же несколько раз повторял, что у него проблемы с физическим состоянием, в чем "ложь"? 
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