Ложь Раньери. Проблема Довбика не в простуде, а в коленях

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбика страдает от проблем с коленями, сообщает Стефано Карина.

«Мы продолжаем говорить, что у Довбика простуда, но дело не в этом. Здесь речь идет о проблеме с коленями».

«Примерно двадцать дней назад он прошел курс специального лечения, для которого требуется определенное время. Из-за соблюдения конфиденциальности мы не можем вдаваться в детали, но он сейчас не в лучшем состоянии».

Ранее сообщалось, что Раньери прокомментировал состояние Артема Довбика.