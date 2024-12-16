Италия16 декабря 2024, 14:36 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:46
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Ложь Раньери. Проблема Довбика не в простуде, а в коленях
Артем Довбик прошел курсы лечения
16 декабря 2024, 14:36 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:46
369
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Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбика страдает от проблем с коленями, сообщает Стефано Карина.
«Мы продолжаем говорить, что у Довбика простуда, но дело не в этом. Здесь речь идет о проблеме с коленями».
«Примерно двадцать дней назад он прошел курс специального лечения, для которого требуется определенное время. Из-за соблюдения конфиденциальности мы не можем вдаваться в детали, но он сейчас не в лучшем состоянии».
Ранее сообщалось, что Раньери прокомментировал состояние Артема Довбика.
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Так Раньери же несколько раз повторял, что у него проблемы с физическим состоянием, в чем "ложь"?
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