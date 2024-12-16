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Англия
16 декабря 2024, 14:41 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:50
744
0

ФОТО. Звезда МЮ высмеял капитана Ман Сити после безумной победы в АПЛ

Расмус Хойлунд написал пост в Instagram

16 декабря 2024, 14:41 | Обновлено 16 декабря 2024, 14:50
744
0
ФОТО. Звезда МЮ высмеял капитана Ман Сити после безумной победы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хойлунд и Уокер

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высмеял защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера за поведение во время стычки в манчестерском дерби в 16-м туре Английской Премьер-лиги.

«Манчестер красный, фиалки синие, блестящее выступление, но Оскар получает…» – написал форвард «дьяволов», прикрепив фото своего столкновения с Уокером.

На 37-й минуте Расмус Хойлунд решил выяснить отношения с Кайлом Уокером. Подойдя вплотную, датский форвард красных дьяволов коснулся лбом защитника горожан.

Уокер решил не бодаться с соперником и просто свалился на газон. Рефери принял справедливое решение, выписав обоим по желтой карточке.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити».

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Манчестер Юнайтед драка фото чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Кайл Уокер Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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