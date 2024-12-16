ФОТО. Звезда МЮ высмеял капитана Ман Сити после безумной победы в АПЛ
Расмус Хойлунд написал пост в Instagram
Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высмеял защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера за поведение во время стычки в манчестерском дерби в 16-м туре Английской Премьер-лиги.
«Манчестер красный, фиалки синие, блестящее выступление, но Оскар получает…» – написал форвард «дьяволов», прикрепив фото своего столкновения с Уокером.
На 37-й минуте Расмус Хойлунд решил выяснить отношения с Кайлом Уокером. Подойдя вплотную, датский форвард красных дьяволов коснулся лбом защитника горожан.
Уокер решил не бодаться с соперником и просто свалился на газон. Рефери принял справедливое решение, выписав обоим по желтой карточке.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити».
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