ФОТО. Звезда МЮ высмеял капитана Ман Сити после безумной победы в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд высмеял защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера за поведение во время стычки в манчестерском дерби в 16-м туре Английской Премьер-лиги.

«Манчестер красный, фиалки синие, блестящее выступление, но Оскар получает…» – написал форвард «дьяволов», прикрепив фото своего столкновения с Уокером.

На 37-й минуте Расмус Хойлунд решил выяснить отношения с Кайлом Уокером. Подойдя вплотную, датский форвард красных дьяволов коснулся лбом защитника горожан.

Уокер решил не бодаться с соперником и просто свалился на газон. Рефери принял справедливое решение, выписав обоим по желтой карточке.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после победы над «Манчестер Сити».