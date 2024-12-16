Таблица АПЛ после дерби Манчестера, игр Ливерпуля и Арсенала, победы Челси
14–16 декабря проходит 16-й тур чемпионата Англии 2024/25
14–16 декабря проходит 16-й тур АПЛ 2024/25.
В центральном матче тура Манчестер Сити неожиданно упустил не только победу, но и ничью в манкунианском дерби против Манчестер Юнайтед (1:2).
Лидер чемпионата Ливерпуль в меньшинстве сыграл 2:2 с Фулхэмом.
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Арсенал в Лондоне расписал мировую с Эвертоном со счетом 0:0. Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на поединок, а левый фулбэк сборной Украины в составе ирисок Виталий Миколенко провел все 90 минут.
Челси в лондонском дерби одолел Брентфорд 2:1. Михаил Мудрик, который защищает цвета пенсионеров, пропустил встречу, а Егор Ярмолюк из коллектива Томаса Франка отыграл 75 минут со старта.
Ноттингем Форест сотворил крутой камбек в игре против Астон Виллы, забив на 87-й и 90+3-й минутах, тем самым вырвав победу со счетом 2:1.
В понедельник состоится заключительный поединок 16-го тура: Борнмут вместе с украинцем Ильей Забарным на Виталити примет Вест Хэм в 22:00 по Киеву.
Сейчас первое место в таблице чемпионата Англии занимает Ливерпуль с 36 очками. У ближайшего преследователя Челси с Мудриком 34 пункта, но мерсисайдцы провели 15 туров, а пенсионеры – 16. Арсенал и Зинченко замыкают топ-3 с 30 баллами.
На 4-й позиции находится Ноттингем Форест (28), а на пятой строчке располагается Манчестер Сити (27). Шестой идет Астон Вилла (25).
Борнмут и Забарным до встречи с Вест Хэмом с 24 очками занимают седьмое место. Брентфорд и Ярмолюк с 23 пунктами – 11-е, а Эвертон и Миколенко – 16-е (15).
АПЛ 2024/25. 16-й тур, 14–16 декабря
- Вулверхэмптон – Ипсвич – 1:2
- Ньюкасл – Лестер – 4:0
- Ливерпуль – Фулхэм – 2:2
- Арсенал – Эвертон – 0:0
- Ноттингем Форест – Астон Вилла – 2:1
- Брайтон – Кристал Пэлас – 1:3
- Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
- Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:5
- Челси – Брентфорд – 2:1
- Борнмут – Вест Хэм
Таблица АПЛ 2024/25
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31 - 13
|36
|2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37 - 19
|34
|3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29 - 15
|30
|4
|Ноттингем Форест
|16
|8
|4
|4
|21 - 19
|28
|5
|Манчестер Сити
|16
|8
|3
|5
|28 - 23
|27
|6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24 - 25
|25
|7
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23 - 20
|24
|8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24 - 22
|24
|9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26 - 25
|24
|10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36 - 19
|23
|11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32 - 30
|23
|12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23 - 21
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20 - 28
|18
|15
|Кристал Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17 - 21
|16
|16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14 - 21
|15
|17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21 - 34
|14
|18
|Ипсвич Таун
|16
|2
|6
|8
|16 - 28
|12
|19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24 - 40
|9
|20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11 - 36
|5
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