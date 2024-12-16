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Англия
16 декабря 2024, 02:31 | Обновлено 16 декабря 2024, 02:33
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Таблица АПЛ после дерби Манчестера, игр Ливерпуля и Арсенала, победы Челси

14–16 декабря проходит 16-й тур чемпионата Англии 2024/25

16 декабря 2024, 02:31 | Обновлено 16 декабря 2024, 02:33
40
0
Таблица АПЛ после дерби Манчестера, игр Ливерпуля и Арсенала, победы Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

14–16 декабря проходит 16-й тур АПЛ 2024/25.

В центральном матче тура Манчестер Сити неожиданно упустил не только победу, но и ничью в манкунианском дерби против Манчестер Юнайтед (1:2).

Лидер чемпионата Ливерпуль в меньшинстве сыграл 2:2 с Фулхэмом.

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Арсенал в Лондоне расписал мировую с Эвертоном со счетом 0:0. Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на поединок, а левый фулбэк сборной Украины в составе ирисок Виталий Миколенко провел все 90 минут.

Челси в лондонском дерби одолел Брентфорд 2:1. Михаил Мудрик, который защищает цвета пенсионеров, пропустил встречу, а Егор Ярмолюк из коллектива Томаса Франка отыграл 75 минут со старта.

Ноттингем Форест сотворил крутой камбек в игре против Астон Виллы, забив на 87-й и 90+3-й минутах, тем самым вырвав победу со счетом 2:1.

В понедельник состоится заключительный поединок 16-го тура: Борнмут вместе с украинцем Ильей Забарным на Виталити примет Вест Хэм в 22:00 по Киеву.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Англии занимает Ливерпуль с 36 очками. У ближайшего преследователя Челси с Мудриком 34 пункта, но мерсисайдцы провели 15 туров, а пенсионеры – 16. Арсенал и Зинченко замыкают топ-3 с 30 баллами.

На 4-й позиции находится Ноттингем Форест (28), а на пятой строчке располагается Манчестер Сити (27). Шестой идет Астон Вилла (25).

Борнмут и Забарным до встречи с Вест Хэмом с 24 очками занимают седьмое место. Брентфорд и Ярмолюк с 23 пунктами – 11-е, а Эвертон и Миколенко – 16-е (15).

АПЛ 2024/25. 16-й тур, 14–16 декабря

  • Вулверхэмптон – Ипсвич – 1:2
  • Ньюкасл – Лестер – 4:0
  • Ливерпуль – Фулхэм – 2:2
  • Арсенал – Эвертон – 0:0
  • Ноттингем Форест – Астон Вилла – 2:1
  • Брайтон – Кристал Пэлас – 1:3
  • Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:5
  • Челси – Брентфорд – 2:1
  • Борнмут – Вест Хэм

Таблица АПЛ 2024/25

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 15 11 3 1 31 - 13 36
2 Челси 16 10 4 2 37 - 19 34
3 Арсенал 16 8 6 2 29 - 15 30
4 Ноттингем Форест 16 8 4 4 21 - 19 28
5 Манчестер Сити 16 8 3 5 28 - 23 27
6 Астон Вилла 16 7 4 5 24 - 25 25
7 Борнмут 15 7 3 5 23 - 20 24
8 Фулхэм 16 6 6 4 24 - 22 24
9 Брайтон 16 6 6 4 26 - 25 24
10 Тоттенхэм 16 7 2 7 36 - 19 23
11 Брентфорд 16 7 2 7 32 - 30 23
12 Ньюкасл 16 6 5 5 23 - 21 23
13 Манчестер Юнайтед 16 6 4 6 21 - 19 22
14 Вест Хэм 15 5 3 7 20 - 28 18
15 Кристал Пэлас 16 3 7 6 17 - 21 16
16 Эвертон 15 3 6 6 14 - 21 15
17 Лестер 16 3 5 8 21 - 34 14
18 Ипсвич Таун 16 2 6 8 16 - 28 12
19 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24 - 40 9
20 Саутгемптон 16 1 2 13 11 - 36 5
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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