Таблица АПЛ после дерби Манчестера, игр Ливерпуля и Арсенала, победы Челси

14–16 декабря проходит 16-й тур АПЛ 2024/25.

В центральном матче тура Манчестер Сити неожиданно упустил не только победу, но и ничью в манкунианском дерби против Манчестер Юнайтед (1:2).

Лидер чемпионата Ливерпуль в меньшинстве сыграл 2:2 с Фулхэмом.

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Арсенал в Лондоне расписал мировую с Эвертоном со счетом 0:0. Украинский защитник канониров Александр Зинченко не попал в заявку на поединок, а левый фулбэк сборной Украины в составе ирисок Виталий Миколенко провел все 90 минут.

Челси в лондонском дерби одолел Брентфорд 2:1. Михаил Мудрик, который защищает цвета пенсионеров, пропустил встречу, а Егор Ярмолюк из коллектива Томаса Франка отыграл 75 минут со старта.

Ноттингем Форест сотворил крутой камбек в игре против Астон Виллы, забив на 87-й и 90+3-й минутах, тем самым вырвав победу со счетом 2:1.

В понедельник состоится заключительный поединок 16-го тура: Борнмут вместе с украинцем Ильей Забарным на Виталити примет Вест Хэм в 22:00 по Киеву.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Англии занимает Ливерпуль с 36 очками. У ближайшего преследователя Челси с Мудриком 34 пункта, но мерсисайдцы провели 15 туров, а пенсионеры – 16. Арсенал и Зинченко замыкают топ-3 с 30 баллами.

На 4-й позиции находится Ноттингем Форест (28), а на пятой строчке располагается Манчестер Сити (27). Шестой идет Астон Вилла (25).

Борнмут и Забарным до встречи с Вест Хэмом с 24 очками занимают седьмое место. Брентфорд и Ярмолюк с 23 пунктами – 11-е, а Эвертон и Миколенко – 16-е (15).

АПЛ 2024/25. 16-й тур, 14–16 декабря

Вулверхэмптон – Ипсвич – 1:2

– 1:2 Ньюкасл – Лестер – 4:0

– Лестер – 4:0 Ливерпуль – Фулхэм – 2:2

Арсенал – Эвертон – 0:0

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 2:1

– Астон Вилла – 2:1 Брайтон – Кристал Пэлас – 1:3

– 1:3 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2

– 1:2 Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:5

– 0:5 Челси – Брентфорд – 2:1

– Брентфорд – 2:1 Борнмут – Вест Хэм

Таблица АПЛ 2024/25