Длительный VAR и два поздних гола. Ноттингем Форест поднялся в топ-4 АПЛ

Ноттингем Форест в минувшем туре АПЛ на выезде обыграл Манчестер Юнайтед, а теперь Лесники дома остановили Астон Виллу, которая была на серии из трех кряду побед.

Форест выиграли 2:1.

Проигрывая 0:1, хозяева в конце оформили гол, снова забил Крис Вуд, но рефери после долгого просмотра VAR мяч не засчитал. Игроки Форест были разочарованы, однако сравняли счет буквально через пять минут силами Миленковича.

А сразу после этого Эланга оформил победный мяч на 90+3 минуте.

Ноттингем Форест с 28 очками поднимается на 4-е место, опережая Манчестер Сити. У Астон Виллы осталось 25 пунктов.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:1

Голы: Миленкович, 87, Эланга, 90+3 – Дуран, 63