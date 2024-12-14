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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
14.12.2024 19:30 – FT 2 : 1
Астон Вилла
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Англия
14 декабря 2024, 21:33 |
223
0

Длительный VAR и два поздних гола. Ноттингем Форест поднялся в топ-4 АПЛ

Форест выиграли у Астон Виллы

14 декабря 2024, 21:33 |
223
0
Длительный VAR и два поздних гола. Ноттингем Форест поднялся в топ-4 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ноттингем Форест в минувшем туре АПЛ на выезде обыграл Манчестер Юнайтед, а теперь Лесники дома остановили Астон Виллу, которая была на серии из трех кряду побед.

Форест выиграли 2:1.

Проигрывая 0:1, хозяева в конце оформили гол, снова забил Крис Вуд, но рефери после долгого просмотра VAR мяч не засчитал. Игроки Форест были разочарованы, однако сравняли счет буквально через пять минут силами Миленковича.

А сразу после этого Эланга оформил победный мяч на 90+3 минуте.

Ноттингем Форест с 28 очками поднимается на 4-е место, опережая Манчестер Сити. У Астон Виллы осталось 25 пунктов.

Чемпионат Англии. 16-й тур

Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:1
Голы: Миленкович, 87, Эланга, 90+3 – Дуран, 63

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Астон Вилла Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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