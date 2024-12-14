Длительный VAR и два поздних гола. Ноттингем Форест поднялся в топ-4 АПЛ
Форест выиграли у Астон Виллы
Ноттингем Форест в минувшем туре АПЛ на выезде обыграл Манчестер Юнайтед, а теперь Лесники дома остановили Астон Виллу, которая была на серии из трех кряду побед.
Форест выиграли 2:1.
Проигрывая 0:1, хозяева в конце оформили гол, снова забил Крис Вуд, но рефери после долгого просмотра VAR мяч не засчитал. Игроки Форест были разочарованы, однако сравняли счет буквально через пять минут силами Миленковича.
А сразу после этого Эланга оформил победный мяч на 90+3 минуте.
Ноттингем Форест с 28 очками поднимается на 4-е место, опережая Манчестер Сити. У Астон Виллы осталось 25 пунктов.
Чемпионат Англии. 16-й тур
Ноттингем Форест – Астон Вилла 2:1
Голы: Миленкович, 87, Эланга, 90+3 – Дуран, 63
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