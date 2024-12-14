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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
14.12.2024 19:30 – FT 2 : 1
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 декабря 2024, 22:51 |
237
0

Ноттингем – Астон Вилла – 2:1. Два мяча после 87-й и суперсейв. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ

14 декабря 2024, 22:51 |
237
0
Ноттингем – Астон Вилла – 2:1. Два мяча после 87-й и суперсейв. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла».

Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» – 2:1

Голы: Миленкович 87, Эланга, 90+3 – Дюран, 63

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ноттингем Форест).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
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Ноттингем Форест Астон Вилла видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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