14.12.2024 19:30 – FT 2 : 1
Англия14 декабря 2024, 22:51 |
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Ноттингем – Астон Вилла – 2:1. Два мяча после 87-й и суперсейв. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ
14 декабря 2024, 22:51 |
237
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14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла».
Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря
«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» – 2:1
Голы: Миленкович 87, Эланга, 90+3 – Дюран, 63
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ноттингем Форест).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Ноттингем Форест).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
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