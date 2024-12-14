14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла».

Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» – 2:1

Голы: Миленкович 87, Эланга, 90+3 – Дюран, 63

Видеообзор матча: