Сколько отыграл украинец? Челси одолел Брентфорд в лондонском дерби

15 декабря состоялось лондонское дерби между командами Челси и Брентфорд в матче 16-го тура АПЛ 2024/25.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.

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Голами за хозяев поля отличились Марк Кукурелья и Николас Джексон. У гостей единственный мяч оформил Бриан Мбемо.

Украинский вингер синих Михаил Мудрик не попал в заявку на матч из-за болезни. Хавбек сборной Украины в составе пчел Егор Ярмлюк вышел в старте и отыграл 75 минут, после чего был заменен на Фабио Карвалью.

После 16 сыгранных туров Челси с 34 очками занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У лидера Ливерпуля 36 пунктов и одна игра в запасе. Брентфорд с 23 баллами располагается на 11-й позиции.

Челси выиграл семь матчей подряд во всех турнирах. Столько же длится серия подопечных Энцо Марески без поражений в АПЛ.

АПЛ 2024/25. 16-й тур, 15 декабря

Челси – Брентфорд – 2:1

Голы: Кукурелья, 43, Джексон, 80 – Мбемо, 90

Челси: Санчес, Кукурелья, Колуилл, Адарабиойо, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Санчо, Палмер, Мадуэке, Джексон (Нкунку, 83).



Брентфорд: Флеккен, Коллинз, Пиннок, ван ден Берг, Льюис-Поттер (Мегома, 86), Дамсгор (Янельт, 63), Нергор, Ярмолюк (Карвалью, 75), Роэрслев (Айер, 76), Висса (Шаде, 76), Мбемо.



Предупреждения: Кукурелья (90+5), Янельт (90+7), Шаде (90+8).

Удаление: Кукурелья, 90+8