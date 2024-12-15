15 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Брентфордом». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Челси

Команда после вынужденной смены владельца рухнула в середину таблицы по итогам позапрошлого сезона. И недостаточно активно отвоевывала позиции при Почеттино в 2022/2023. В итоге Боули без сожалений расстался с аргентинцем, перетасовал снова летом состав, и вручил коллектив с раздутыми штатами переманенному из Лестера Мареске. Энцо сначала публично сетовал, что ему делать с четырьмя десятками подопечных. Но потом разрубил этот гордиев узел: те, кто у него основной, борется в АПЛ, остальные получают практику в других турнирах. Не все получается, и из Кубка Лиги гранд вылетел. Но при этом Мудрик и компания не имеют проблем в Лиге конференций, что подтвердили в четверг победой над Астана после дальнего перелета. Ну, а Палмер и компания демонстрируют сильную статистику в чемпионате, где проиграли только Сити с Ливерпулем. А с Тоттенхэмом в прошлом туре выдали волевую победу.

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Брентфорд

Клуб все еще может считаться новичком в Премьер-Лиге. Но уже получилось за проведенные годы освоиться и создать себе славу достаточно стабильного и крепкого середняка в поставленной, не чурающейся атакующего менталитета игрой. Прошлый сезон был непростым, но, во-первых, итогом стало 16-е место при 39 очках. Во-вторых, оказалось, что не так уж и зависимы результаты от Тоуни - тот был дисквалифицирован до середины зимы. В итоге Айвена выгодно продали в прошлое окно на Ближний Восток - и продолжили играть на том же, не слишком высоком, но стабильном уровне, где побед наравне берут с поражениями, а Висса и Мбемо просто великолепны у чужих ворот. Класс подтвердили и с Ньюкаслом, выиграв 4:2.

Статистика личных встреч

Пчелки не проигрывают статусному соседу вот уже пять матчей кряду: трижды победили, дважды, в том числе весной, была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом синих. Но оба клуба, скорее, хороши в атаке, чем надежны в обороне - ставим тут на тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,81).