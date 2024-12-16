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Чемпионат Англии
Челси
15.12.2024 21:00 – FT 2 : 1
Брентфорд
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Англия
16 декабря 2024, 05:22 | Обновлено 16 декабря 2024, 05:23
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0

Челси – Брентфорд – 2:1. Пенсионеров не остановить. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги

16 декабря 2024, 05:22 | Обновлено 16 декабря 2024, 05:23
71
0
Челси – Брентфорд – 2:1. Пенсионеров не остановить. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 декабря, в рамках 16-го тура АПЛ прошел поединок между «Челси» и «Брентфордом».

Местом проведения футбольного матча стал стадион «Стемфорд Бридж» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Минимальную победу в противостоянии одержал «Челси» – 2:1. Первый тайм мог бы остаться нулевым, если бы игрок хозяев Марк Кукурелья на 43-й минуте не реализовал свой момент.

С минимальным преимуществом пенсионеры играли во втором тайме. Уже на 80-й минуте меткий удар Николаса Джексона увеличил счет. Однако Бриан Мбемо, играющий за «Брентфорд», под конец отквитал один мяч.

Все голы матча доступны в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря

«Челси» – «Брентфорд» – 2:1

Голы: Кукурелья, 43, Джексон, 80 – Мбемо, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Кукурелья (Челси).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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