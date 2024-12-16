В воскресенье, 15 декабря, в рамках 16-го тура АПЛ прошел поединок между «Челси» и «Брентфордом».

Местом проведения футбольного матча стал стадион «Стемфорд Бридж» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Минимальную победу в противостоянии одержал «Челси» – 2:1. Первый тайм мог бы остаться нулевым, если бы игрок хозяев Марк Кукурелья на 43-й минуте не реализовал свой момент.

С минимальным преимуществом пенсионеры играли во втором тайме. Уже на 80-й минуте меткий удар Николаса Джексона увеличил счет. Однако Бриан Мбемо, играющий за «Брентфорд», под конец отквитал один мяч.

Все голы матча доступны в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря

«Челси» – «Брентфорд» – 2:1

Голы: Кукурелья, 43, Джексон, 80 – Мбемо, 90

Видео голов и обзор матча