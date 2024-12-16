Челси – Брентфорд – 2:1. Пенсионеров не остановить. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 15 декабря, в рамках 16-го тура АПЛ прошел поединок между «Челси» и «Брентфордом».
Местом проведения футбольного матча стал стадион «Стемфорд Бридж» в Лондоне.
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Минимальную победу в противостоянии одержал «Челси» – 2:1. Первый тайм мог бы остаться нулевым, если бы игрок хозяев Марк Кукурелья на 43-й минуте не реализовал свой момент.
С минимальным преимуществом пенсионеры играли во втором тайме. Уже на 80-й минуте меткий удар Николаса Джексона увеличил счет. Однако Бриан Мбемо, играющий за «Брентфорд», под конец отквитал один мяч.
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АПЛ. 16-й тур, 15 декабря
«Челси» – «Брентфорд» – 2:1
Голы: Кукурелья, 43, Джексон, 80 – Мбемо, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
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