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Чемпионат Англии
Челси
15.12.2024 21:00 - : -
Брентфорд
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Англия
13 декабря 2024, 11:06 |
43
0

Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 декабря в 21:00 матч чемпионата Англии

13 декабря 2024, 11:06 |
43
0
Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Челси – Брентфорд
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Челси Брентфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Михаил Мудрик Челси - Брентфорд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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