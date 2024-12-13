Англия13 декабря 2024, 11:06 |
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Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 декабря в 21:00 матч чемпионата Англии
13 декабря 2024, 11:06 |
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В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Челси – БрентфордСмотреть трансляцию
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