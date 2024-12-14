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Арсенал
14.12.2024 17:00 – FT 0 : 0
Эвертон
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Англия
14 декабря 2024, 20:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:57
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Арсенал – Эвертон – 0:0. Как сыграл Миколенко. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ

14 декабря 2024, 20:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:57
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0
Арсенал – Эвертон – 0:0. Как сыграл Миколенко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Арсенал» и «Эвертон».

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0. Виталий Миколенко сыграл весь матч против «Арсенала». Зинченко пропустил матч из-за травмы.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Арсенал» – «Эвертон» – 0:0

Видеообзор матча ожидается

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Арсенал Лондон Арсенал - Эвертон Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Виталий Миколенко Александр Зинченко
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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