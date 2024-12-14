Англия14 декабря 2024, 20:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:57
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Арсенал – Эвертон – 0:0. Как сыграл Миколенко. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 16-го тура АПЛ
14 декабря 2024, 20:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:57
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14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Арсенал» и «Эвертон».
Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0. Виталий Миколенко сыграл весь матч против «Арсенала». Зинченко пропустил матч из-за травмы.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря
«Арсенал» – «Эвертон» – 0:0
Видеообзор матча ожидается
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