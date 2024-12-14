14 декабря в 16-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между командами «Арсенал» и «Эвертон».

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0. Виталий Миколенко сыграл весь матч против «Арсенала». Зинченко пропустил матч из-за травмы.

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АПЛ 2024/25. 16 тур. 14 декабря

«Арсенал» – «Эвертон» – 0:0

Видеообзор матча ожидается