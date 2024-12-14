14 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Эвертоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда сейчас вполне может считать себя полноценным грандом. Она второй год кряду выступает в Лиге чемпионов, и очевидно снова выйдет там в плей-офф. Да и в группе лидеров АПЛ все снова привыкли видеть канониров. Но при этом все же пока что они не №1, а преследователи. До этого пару лет Артета оказывал давление на Манчестер Сити своего друга, Гвардиолы. Сейчас в отрыв ушел Ливерпуль. Точнее, лондонский клуб отпустил его на такую дистанцию неудачной осенней своей серией. Впрочем, после паузы на игры сборных, наоборот, была череда уверенных побед, среди которых и 2:0 со старым соперником, Манчестер Юнайтед. Потом, правда, оступились с Фулхэмом - там закончили 1:1. Но на этой неделе в Лиге чемпионов снова получилось показать, что с формой все ок - крепкий Монако обыграли гроссмейстерски, 2:0.

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Эвертон

Клуб еще в позапрошлом сезоне позвал на тренерский мостик Шона Дайша. Тот спас от казавшегося почти неизбежным вылета в Чемпионшип в 2023-м и прекрасно выдержал с синими удара со стороны чиновников в прошлом розыгрыше, когда дважды отбирали очки. Те заслуги помогли менеджеру сохранить пост в августе-сентябре, когда его подопечные отвратительно выступали. И уже к середине осени снова получилось стабилизировать ситуацию. Поражения резко уменьшились, и даже после недавних 0:4 от Манчестер Юнайтед ириски сразу же реабилитировались, разгромив с тем же счетом Вулверхэмптон. То был своевременный успех, ведь дальше начинался сложнейший отрезок перед праздниками. Дерби с Ливерпулем, впрочем, из-за шторма отложили, так что все футболисты получили внеплановый отпуск.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка были выиграны подопечными Микеля Артеты.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости выстоят. Ставим на то, что лондонский гранд победит с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,72).