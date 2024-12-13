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Чемпионат Англии
Арсенал
14.12.2024 17:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 декабря 2024, 10:54 |
33
0

Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии

13 декабря 2024, 10:54 |
33
0
Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Александр Зинченко и Виталий Миколенко

В субботу, 14 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Арсенал – Эвертон
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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