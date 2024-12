Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде

Сегодня, 14 декабря, стартовал 16-й тур чемпиона Англии по футболу 2024/25.

Лидер чемпионата «Ливерпуль» не сумел на Энфилде обыграть «Фулхэм». Подопечные Слота испытали проблемы на 11-й минуте, гол за «дачников» забил Перейра, а уже через шесть минут красную получил Робертсон. Сравнял «Ливерпуль» в начале второго тайма усилиями Гакпо. Гости снова вышли вперед на 76-й – забил Муниз. Однако «красные» проявили характер и вырвали одно очко на 85-й.

Еще один неожиданный результат был зафиксирован на Эмирейтс, где «Эвертон» с Виталием Миколенко сумел сыграть в сухую ничью с «Арсеналом». Александр Зичненко пропускал этот матч из-за травмы.

В параллельных матчах «Ньюкасл» разбил «Лестер», а «Вулвергемптон» проиграл «Ипсвичу».

АПЛ. 16-й тур, 14 декабря.

Ливерпуль – Фулхэм – 2:2

Голы: Гакпо, 47, Жота, 85 - Перейра, 11, Муниз, 76.

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд (Диогу Жота, 79), Собослаи (Эллиот, 79), Гравенберх, Джонс (Куанса, 70), Гакпо (Нуньес, 70), Диас, Салах.



Фулхэм – Лено, Робинсон, Куэнка, Диоп, Тете (Кастань, 55), Лукич, Берге, Уилсон (Траоре, 87), Перейра (Смит-Роу, 69), Ивоби, Хименес (Родриго Муниз, 68).

Удаление: Робертсон, 17.

Арсенал – Эвертон – 0:0

Арсенал – Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Парти, 69), Тимбер, Мерино (Габриэл Жезус, 69), Райс (Жоржиньо, 62), Эдегор (Нванери, 62), Мартинелли (Троссард, 74), Хаверц, Сака.



Эвертон – Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Янг, Дукуре, Гуйе, Мангаля, Ндиай, Калверт-Льюин (Броя, 66), Харрисон (Линдстрем, 66).

Ньюкасл – Лестер – 4:0

Голы: Мерфи, 30, 60, Гимараэс, 47, Исак, 50.

Вулверхэмптон – Ипсвич – 1:2

Голы: Кунья, 42 - Догерти, 15 (автогол), Тейлор, 90+4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

