Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Состоялось четыре матча АПЛ
Сегодня, 14 декабря, стартовал 16-й тур чемпиона Англии по футболу 2024/25.
Лидер чемпионата «Ливерпуль» не сумел на Энфилде обыграть «Фулхэм». Подопечные Слота испытали проблемы на 11-й минуте, гол за «дачников» забил Перейра, а уже через шесть минут красную получил Робертсон. Сравнял «Ливерпуль» в начале второго тайма усилиями Гакпо. Гости снова вышли вперед на 76-й – забил Муниз. Однако «красные» проявили характер и вырвали одно очко на 85-й.
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Еще один неожиданный результат был зафиксирован на Эмирейтс, где «Эвертон» с Виталием Миколенко сумел сыграть в сухую ничью с «Арсеналом». Александр Зичненко пропускал этот матч из-за травмы.
В параллельных матчах «Ньюкасл» разбил «Лестер», а «Вулвергемптон» проиграл «Ипсвичу».
АПЛ. 16-й тур, 14 декабря.
Ливерпуль – Фулхэм – 2:2
Голы: Гакпо, 47, Жота, 85 - Перейра, 11, Муниз, 76.
Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд (Диогу Жота, 79), Собослаи (Эллиот, 79), Гравенберх, Джонс (Куанса, 70), Гакпо (Нуньес, 70), Диас, Салах.
Фулхэм – Лено, Робинсон, Куэнка, Диоп, Тете (Кастань, 55), Лукич, Берге, Уилсон (Траоре, 87), Перейра (Смит-Роу, 69), Ивоби, Хименес (Родриго Муниз, 68).
Удаление: Робертсон, 17.
Арсенал – Эвертон – 0:0
Арсенал – Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Парти, 69), Тимбер, Мерино (Габриэл Жезус, 69), Райс (Жоржиньо, 62), Эдегор (Нванери, 62), Мартинелли (Троссард, 74), Хаверц, Сака.
Эвертон – Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Янг, Дукуре, Гуйе, Мангаля, Ндиай, Калверт-Льюин (Броя, 66), Харрисон (Линдстрем, 66).
Ньюкасл – Лестер – 4:0
Голы: Мерфи, 30, 60, Гимараэс, 47, Исак, 50.
Вулверхэмптон – Ипсвич – 1:2
Голы: Кунья, 42 - Догерти, 15 (автогол), Тейлор, 90+4.
The points are shared at Emirates Stadium. pic.twitter.com/4xCqJPf7js— Arsenal (@Arsenal) December 14, 2024
It ends level at Anfield. #LIVFUL pic.twitter.com/Abo7hIQ5oO— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2024
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