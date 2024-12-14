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Англия
14 декабря 2024, 19:03 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:15
1725
7

Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде

Состоялось четыре матча АПЛ

14 декабря 2024, 19:03 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:15
1725
7
Миколенко и Ко шокировали Арсенал. Проблемы Ливерпуля на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Фулхэм

Сегодня, 14 декабря, стартовал 16-й тур чемпиона Англии по футболу 2024/25.

Лидер чемпионата «Ливерпуль» не сумел на Энфилде обыграть «Фулхэм». Подопечные Слота испытали проблемы на 11-й минуте, гол за «дачников» забил Перейра, а уже через шесть минут красную получил Робертсон. Сравнял «Ливерпуль» в начале второго тайма усилиями Гакпо. Гости снова вышли вперед на 76-й – забил Муниз. Однако «красные» проявили характер и вырвали одно очко на 85-й.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Еще один неожиданный результат был зафиксирован на Эмирейтс, где «Эвертон» с Виталием Миколенко сумел сыграть в сухую ничью с «Арсеналом». Александр Зичненко пропускал этот матч из-за травмы.

❗️Видео голов в матчах АПЛ

В параллельных матчах «Ньюкасл» разбил «Лестер», а «Вулвергемптон» проиграл «Ипсвичу».

АПЛ. 16-й тур, 14 декабря.

Ливерпуль – Фулхэм – 2:2
Голы: Гакпо, 47, Жота, 85 - Перейра, 11, Муниз, 76.

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд (Диогу Жота, 79), Собослаи (Эллиот, 79), Гравенберх, Джонс (Куанса, 70), Гакпо (Нуньес, 70), Диас, Салах.

Фулхэм – Лено, Робинсон, Куэнка, Диоп, Тете (Кастань, 55), Лукич, Берге, Уилсон (Траоре, 87), Перейра (Смит-Роу, 69), Ивоби, Хименес (Родриго Муниз, 68).

Удаление: Робертсон, 17.

Арсенал – Эвертон – 0:0

Арсенал – Райя, Габриэл, Салиба, Льюис-Скелли (Парти, 69), Тимбер, Мерино (Габриэл Жезус, 69), Райс (Жоржиньо, 62), Эдегор (Нванери, 62), Мартинелли (Троссард, 74), Хаверц, Сака.

Эвертон – Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Янг, Дукуре, Гуйе, Мангаля, Ндиай, Калверт-Льюин (Броя, 66), Харрисон (Линдстрем, 66).

Ньюкасл – Лестер – 4:0
Голы: Мерфи, 30, 60, Гимараэс, 47, Исак, 50.

Вулверхэмптон – Ипсвич – 1:2
Голы: Кунья, 42 - Догерти, 15 (автогол), Тейлор, 90+4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 7
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OKs100
Открыли дорогу к чемпионству Челси.
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+2
sahka1981
Евертон з Миколенком молодці! Другий матч підряд на нуль в захисті. Що пан Тищенко буде з цим робити, про що буде писати...))) А там ще і Забарний в різноманітні збірні неділі попав. Непроста задачка в пана Тмщенка)))
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+2
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luceorius
 Щось Ліверпуль з Арсеналом зашкутильгали і завтра Челсі, вочевидь, наблизиться до лідера на відстань витягнутої руки.
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+1
ALM
Микола ледве не привіз пенальті у кінці гри, але добре, що його не назначили.
У всьому іншому відіграв відмінно.
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+1
Gargantua81
молодцы, отстояли сталинград
у Дайча играют только бойцы
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0
Remark
Миколенко топарь!
Забарний ще кращий!
Чекаємо тепер ще на Запасного)
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-1
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